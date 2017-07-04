Источник: «Зенит» опережает «Рому» в борьбе за Фойта

«Зенит» предлагает 11 миллионов евро за защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта. Таким образом, петербуржцы перебили предложение «Ромы» в размере 9 миллионов. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок может заменить в центре обороны «волков» Антонио Рюдигера, который собрался в «Челси».

Также к Фойту проявляет интерес «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне футболист провел четыре матча.