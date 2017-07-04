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    Источник: «Зенит» опережает «Рому» в борьбе за Фойта

    «Зенит» предлагает 11 миллионов евро за защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта. Таким образом, петербуржцы перебили предложение «Ромы» в размере 9 миллионов. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок может заменить в центре обороны «волков» Антонио Рюдигера, который собрался в «Челси».

    Также к Фойту проявляет интерес «Тоттенхэм».

    В минувшем сезоне футболист провел четыре матча.

    Источник: Football Italia

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    04.07.2017 15:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 19:00

      Рюдигера срочно сплавляют потому что заартачился Манолас..... Надо кого-то продать, что бы кого-то купить... ФФП, батенька, шуток не приветствует...

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 4 июля 2017, 16:56

      Зенит не будет брать кого попало

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 16:35

      Рому перебили, молодцы. Знай наших, тухлая Европа, Зенит на охоту вышел.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 4 июля 2017, 16:13

      Покупка котов в мешке и заявления о борьбе за чемпионство никак не вяжутся. По-моему, покупать очень молодых латиноамериканских футболистов опасно - велика вероятность что не заиграет.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 15:56

      4 матча сыграл, надо брать.

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