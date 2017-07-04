«Ростов»: Шекари в команде нет

В «Ростове» прокомментировали информацию о скором переходе в команду полузащитника молодежной сборной Ирана и «Зоб Ахана» Резы Шекари. Как отметил пресс-атташе клуба Иван Бодылевский, футболиста нет с коллективом на сборах.

«Шекари с «Ростовом» на сборах нет. Если он перейдет в клуб, мы сообщим об этом. У Думбия есть проблемы с визой. Если он не успеет решить вопросы до конца сборов, то присоединится к команде в Ростове», – приводит слова Бодылевского DonNews.

Шекари в минувшем сезоне провел в чемпионате Ирана шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился.