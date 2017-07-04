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«Ростов»: Шекари в команде нет

4 июля 2017, 08:16
4

В «Ростове» прокомментировали информацию о скором переходе в команду полузащитника молодежной сборной Ирана и «Зоб Ахана» Резы Шекари. Как отметил пресс-атташе клуба Иван Бодылевский, футболиста нет с коллективом на сборах.

«Шекари с «Ростовом» на сборах нет. Если он перейдет в клуб, мы сообщим об этом. У Думбия есть проблемы с визой. Если он не успеет решить вопросы до конца сборов, то присоединится к команде в Ростове», – приводит слова Бодылевского DonNews.

Шекари в минувшем сезоне провел в чемпионате Ирана шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (4)
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Берёза В.
1499147441
НУ И ЛАДНО
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Kazak ne China
1499153040
А я прочитал Шакири и оф*гел на секунду
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vgarakh
1499166987
Иран становится официальным поставщиком игроков для Ростова.
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Qranat
1499170382
Если и переедет в Россию, то только теперь к Бердыеву - он его нашел и что-то решил, отпустив весной домой.. до лучших времен. А парень хорош, судя по нарезкам из матчей клуба и сборной.
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