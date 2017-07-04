«Ростов»: Шекари в команде нет

Если и переедет в Россию, то только теперь к Бердыеву - он его нашел и что-то решил, отпустив весной домой.. до лучших времен. А парень хорош, судя по нарезкам из матчей клуба и сборной.
В «Ростове» прокомментировали информацию о скором переходе в команду полузащитника молодежной сборной Ирана и «Зоб Ахана» Резы Шекари. Как отметил пресс-атташе клуба Иван Бодылевский, футболиста нет с коллективом на сборах.
«Шекари с «Ростовом» на сборах нет. Если он перейдет в клуб, мы сообщим об этом. У Думбия есть проблемы с визой. Если он не успеет решить вопросы до конца сборов, то присоединится к команде в Ростове», – приводит слова Бодылевского DonNews.
Шекари в минувшем сезоне провел в чемпионате Ирана шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился.