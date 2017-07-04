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    «Ростов»: Шекари в команде нет

    В «Ростове» прокомментировали информацию о скором переходе в команду полузащитника молодежной сборной Ирана и «Зоб Ахана» Резы Шекари. Как отметил пресс-атташе клуба Иван Бодылевский, футболиста нет с коллективом на сборах.

    «Шекари с «Ростовом» на сборах нет. Если он перейдет в клуб, мы сообщим об этом. У Думбия есть проблемы с визой. Если он не успеет решить вопросы до конца сборов, то присоединится к команде в Ростове», – приводит слова Бодылевского DonNews.

    Шекари в минувшем сезоне провел в чемпионате Ирана шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 08:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +429

      Qranat 4 июля 2017, 15:13

      Если и переедет в Россию, то только теперь к Бердыеву - он его нашел и что-то решил, отпустив весной домой.. до лучших времен. А парень хорош, судя по нарезкам из матчей клуба и сборной.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 июля 2017, 14:16

      Иран становится официальным поставщиком игроков для Ростова.

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 4 июля 2017, 10:24

      А я прочитал Шакири и оф*гел на секунду

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 4 июля 2017, 08:50

      НУ И ЛАДНО

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