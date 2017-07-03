«Рома» хочет приобрести Моуру, «ПСЖ» требует 30 миллионов

Лукас Моура отлично закрыл бы проплешину у "джалоросси" справа в атаке: Стефан Эль-Шаарави - Эдин Джеко - Лукас Моура + подключения из защиты Марио Руя слева и Рика Карсдорпа справа, можно вообще веером атаку развивать...
«Рома» проявляет желание приобрести хавбека «ПСЖ» Лукаса Моуру. Парижане не намерены препятствовать уходу 24-летнего игрока, однако хотят выучить от его продажи не менее 30 миллионов евро. Отмечается, что «волки» не являются единственными претендентами на бразильца. Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Моура принял участие в 53-х матчах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.