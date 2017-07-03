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    «Рома» хочет приобрести Моуру, «ПСЖ» требует 30 миллионов

    «Рома» проявляет желание приобрести хавбека «ПСЖ» Лукаса Моуру. Парижане не намерены препятствовать уходу 24-летнего игрока, однако хотят выучить от его продажи не менее 30 миллионов евро. Отмечается, что «волки» не являются единственными претендентами на бразильца. Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

    В прошедшем сезоне Моура принял участие в 53-х матчах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Corrieredellosport

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    03.07.2017 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 3 июля 2017, 18:53

      Лукас Моура отлично закрыл бы проплешину у "джалоросси" справа в атаке: Стефан Эль-Шаарави - Эдин Джеко - Лукас Моура + подключения из защиты Марио Руя слева и Рика Карсдорпа справа, можно вообще веером атаку развивать...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 июля 2017, 18:26

      30 млн? куда смотрит Зенит? Задарма отдают

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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 18:11

      Желать - не значит мочь ! МЮ перебьет !

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