«Рома» хочет приобрести Моуру, «ПСЖ» требует 30 миллионов

«Рома» проявляет желание приобрести хавбека «ПСЖ» Лукаса Моуру. Парижане не намерены препятствовать уходу 24-летнего игрока, однако хотят выучить от его продажи не менее 30 миллионов евро. Отмечается, что «волки» не являются единственными претендентами на бразильца. Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Моура принял участие в 53-х матчах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.