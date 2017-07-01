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    Промес: «Драка? Мы — «Спартак», мы — бойцы»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о драке в концовке товарищеского матча с «Вождовацем» (3:2). Напомним, на 79-й минуте Зе Луиш и Марко Гаич был удалены за драку.

    «Драка? Так ведь мы — «Спартак», мы — бойцы», – сказал 25-летний Промес.

    Ранее полузащитник чемпионов России Ивелин Попов заявил, что подобные ситуации случаются, когда команда проводит много времени на сборах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2017 22:18
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 июля 2017, 15:02

      -я не оправдываю Зе, и очень хочу, чтобы подобный эпизод не случился в ЛЧ и РФПЛ, но этому сербу - гавнюку, я желаю почувствовать на себе правило "бумеранга"(((, и пусть не забывает, что он футболист, а не боец тхэквондо!

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 2 июля 2017, 13:30

      Куинси Промес: «Драка?
      - Вот как готовятся спартачи к новому сезону!
      МОРДОБОЯМИ???
      Разве это футбол???
      Это полнейший ИДИОТИЗМ в исполнении Спартака!
      Промес? Вы что??? Приехали в Спартак драться???
      На поле надо ИГРАТЬ, а не драться!
      На поле дуться только ИДИОТЫ, а играют признанные мастера!
      Если хотите драться, так уходите из футбола и переходите в смешанные единоборства и там деритесь, сколько вам захочется до первого НОКДАУНА!
      Вместо того, чтобы готовиться серьёзно к Лиге чемпионов, спартачи тренируются на КУЛАКАХ!
      Куда смотрит тренер и Федун!!!
      За что им Федун платит бешеные деньги???
      За игру или КУЛАКИ???
      А что тогда они и какую игру спартачи будут показывать в Лиге чемпионов, когда так БЕЗОБРАЗНО готовятся к сезону!
      Летний период подготовки скоротечный и надо использовать каждую минуту с пользой для игры, а вместо этого спартачи устраивают МОРДОБОЙ!!!
      Если так дело дальше пойдёт, то спартачи в чемпионате России будут на ПОСЛЕДНЕМ месте с такой игрой, а Каррера станет очередной жертвой кулачных разборок игроков!
      Игры нет, зато кулаки чешутся, а в мозгах гуляет ветер кулачных ПЕРЕМЕН!
      Федуну надо власть употребить и НАКАЗАТЬ виновных в этой драке и больше такого безобразия НЕ ДОПУСКАТЬ на поле!
      Это уже не Спартак получается, а шайка кулачных хулиганов!!!

      -3
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      Рейтинг: +191

      bafor > Popularov 2 июля 2017, 14:46

      И ведь не поленился столько бреда написать

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Popularov 2 июля 2017, 16:09

      Уважаемый, если бы я не видел игру, из вашего гневного поста понял бы, что Зе зверски бил и пинал соперника. Была стычка на эмоциях, не более того.

      3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Popularov 3 июля 2017, 11:12

      Краткость - сестра таланта. У тебя родственников нет.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 2 июля 2017, 12:26

      Бойцы будут много матчей из-за карточек пропускать.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июля 2017, 11:55

      Конечно понятно, что эмоции и всё такое, но можно было без драки обойтись.

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > OfaZavr 2 июля 2017, 14:47

      - там были словесные оскорбления расистского толка( судя по комментарию А. Золина)...судите сами...можно, нельзя...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июля 2017, 08:40

      Без 3,14здюлей, как без пряников.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 июля 2017, 08:23

      Судя по видео, там все бойцы :))) Ходьба и обнимашки:)

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > la verdad 2 июля 2017, 14:43

      - я смотрел матч "впрямую", и этот предложенный ролик совершенно ни к месту!, там на самом деле был жёсткий удар по икре и ещё словесное оскорбление расистского толка в "догонку"( со слов комментатора А.Золина)...вспоминаю Зидана...

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > кеша_КБ 2 июля 2017, 19:47

      Камень в огород Бомбардиру. Надо выбирать :)

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 2 июля 2017, 07:42

      У парня спартак головного мозга...

      -2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Sergil 2 июля 2017, 14:36

      - это ты про Popularova !???

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июля 2017, 06:40

      Соперника надо голом бить
      И победить.

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 2 июля 2017, 05:37

      вы футболисты
      если нет
      идите в ММА
      .

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 04:58

      Зе нужно быть посдержанней, у нас таких Гаичей как собак нерезанных, провоцировать будут часто.

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