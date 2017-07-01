Промес: «Драка? Мы — «Спартак», мы — бойцы»

-я не оправдываю Зе, и очень хочу, чтобы подобный эпизод не случился в ЛЧ и РФПЛ, но этому сербу - гавнюку, я желаю почувствовать на себе правило "бумеранга"(((, и пусть не забывает, что он футболист, а не боец тхэквондо!
Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о драке в концовке товарищеского матча с «Вождовацем» (3:2). Напомним, на 79-й минуте Зе Луиш и Марко Гаич был удалены за драку.
«Драка? Так ведь мы — «Спартак», мы — бойцы», – сказал 25-летний Промес.
Ранее полузащитник чемпионов России Ивелин Попов заявил, что подобные ситуации случаются, когда команда проводит много времени на сборах.
Драка Спартака и Вождоваца. Точнее, ее концовка. pic.twitter.com/KMg69aTPR0— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) 1 июля 2017 г.