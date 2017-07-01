Промес: «Драка? Мы — «Спартак», мы — бойцы»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о драке в концовке товарищеского матча с «Вождовацем» (3:2). Напомним, на 79-й минуте Зе Луиш и Марко Гаич был удалены за драку.

«Драка? Так ведь мы — «Спартак», мы — бойцы», – сказал 25-летний Промес.

Ранее полузащитник чемпионов России Ивелин Попов заявил, что подобные ситуации случаются, когда команда проводит много времени на сборах.