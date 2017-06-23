«Зенит» поспорит с «Миланом» и «Интером» за Баделя

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель покинет команду из Флоренции в летнее трансферное окно. Руководство «фиалок» намерено продать 28-летнего футболиста, поскольку через год у него заканчивается срок контракта.

На хорватского хавбека претендуют «Милан» и «Интер». Также интерес к игроку есть со стороны «Зенита».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Бадель провел 33 матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.