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    «Зенит» поспорит с «Миланом» и «Интером» за Баделя

    Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель покинет команду из Флоренции в летнее трансферное окно. Руководство «фиалок» намерено продать 28-летнего футболиста, поскольку через год у него заканчивается срок контракта.

    На хорватского хавбека претендуют «Милан» и «Интер». Также интерес к игроку есть со стороны «Зенита».

    В минувшем сезоне чемпионата Италии Бадель провел 33 матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 14:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 23 июня 2017, 19:41

      У Зенита какое-то время споров за всех, зачем им столько, деньги девать что ли не куда, немерено денег - помогите бедным, хватит кормить Европу и Южную Америку

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июня 2017, 14:53

      За ранее понятно,какую команду он выберет ))

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > acer2003 23 июня 2017, 15:07

      выбрать из двух равновеликих команд будет сложно! Но явно понятно, какую команду он НЕ ВЫБЕРЕТ!

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