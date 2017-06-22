Диего Коста хочет играть в «Атлетико»

Форвард «Челси» Диего Коста продолжает находиться в поисках нового места работы. Одним из таких вариантов является «Атлетико». 28-летний футболист сборной Испании провел встречу с руководством мадридцев, на которой заявил о своем желании вернуться в команду.

Стоит отметить, что в случае перехода, Коста не сможет играть за «Атлетико» до января, так как на клуб наложен трансферный запрет. «Челси» готов пойти на снижение цены за своего футболиста со 100 до 60 миллионов евро.