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    Диего Коста хочет играть в «Атлетико»

    Форвард «Челси» Диего Коста продолжает находиться в поисках нового места работы. Одним из таких вариантов является «Атлетико». 28-летний футболист сборной Испании провел встречу с руководством мадридцев, на которой заявил о своем желании вернуться в команду.

    Стоит отметить, что в случае перехода, Коста не сможет играть за «Атлетико» до января, так как на клуб наложен трансферный запрет. «Челси» готов пойти на снижение цены за своего футболиста со 100 до 60 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    22.06.2017 11:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 июня 2017, 06:34

      бизнес по-русски, купить по дороже чтоб продать по дешевле)))

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 июня 2017, 11:43

      форвард он хороший и зачем челси его продает

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 11:18

      Пусть берут - отдохнет до января...

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