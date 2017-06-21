«Милан» интересуется Куадрадо

В Зенит переходи... Там бабки хорошие платят и играть не нужно...
Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо попал в сферу интересов «Милана». Также в своих рядах 29-летнего футболиста хотят видеть «Валенсия», «Арсенал» и «ПСЖ».
Сообщается, что главный тренер «россонери» Винченцо Монтелла с помощью колумбийца хочет усилить правый фланг атаки.
По информации источника, «старая синьора» может запросить за полузащитника около 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Куадрадо принял участие в 45-ти поединках, забил три мяча и сделал 10 голевых передач.