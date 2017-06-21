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    «Милан» интересуется Куадрадо

    Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо попал в сферу интересов «Милана». Также в своих рядах 29-летнего футболиста хотят видеть «Валенсия», «Арсенал» и «ПСЖ».

    Сообщается, что главный тренер «россонери» Винченцо Монтелла с помощью колумбийца хочет усилить правый фланг атаки.

    По информации источника, «старая синьора» может запросить за полузащитника около 30 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Куадрадо принял участие в 45-ти поединках, забил три мяча и сделал 10 голевых передач.

    Источник: Football Italia

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    21.06.2017 01:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 21 июня 2017, 04:02

      В Зенит переходи... Там бабки хорошие платят и играть не нужно...

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