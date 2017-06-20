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    Источник: Канунников стал игроком «Спартака»

    «Спартак» заключил контракт с форвардом «Рубина» Максимом Канунниковым. Подробности трансфера не сообщаются.

    По ранее полученной информации, покупка 25-летнего игрока связана с травмой полузащитника красно-белых Романа Зобнина, который сможет вернуться на поле не ранее весны.

    Канунников перешел в «Рубин» из «Амкара» в июле 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 23 встречи, отметившись семью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2017 20:31
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 21 июня 2017, 17:22

      Вроде все данные у парня есть, чтобы заиграть на самом высоком уровне, а вот никак- все на подходе. Может в Спартаке раскроется. Время все меньше остается.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2017, 11:11

      Лучше бы Думбия купили бы за 6 лямов -вместо Макса и Эмменике в придачу.

      0
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > Диктор 21 июня 2017, 12:02

      Да Думбия бы не повредил:D

      -1
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 21 июня 2017, 10:57

      И на какой позиции он будет играть, если за место Зобнина его берут!?

      0
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > Bobafett 21 июня 2017, 12:04

      Самедов в центре рядом с Глушаком , Канунников с права ,Промес слева и в центре Зе или Адриано

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox > SPARTAK M222222222 21 июня 2017, 12:58

      Канунников слева играет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2017, 10:15

      Не самый лучший выбор. Ладно посмотрим, что из этого получится.

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 21 июня 2017, 06:53

      Не Канунников нам нужен... нужно было все усилия приложить для подписания Смолова...

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 июня 2017, 03:38

      зеня скупает ростов. кб не отстают

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 июня 2017, 00:22

      Ох не знаю, не знаю...

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 июня 2017, 00:17

      кто это?

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      Рейтинг: +11234

      alp 20 июня 2017, 22:58

      макс блин ну как так????!!!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 20 июня 2017, 22:49

      Обратно много вопросов у всех к трансферам и переходам игроков ,не очень прослеживается логичность.Впечатление клубы РПФЛ покупают футболистов пока покупается,ведь куда-то деньги надо тратить ,а преподносится всё усилением команды , в чём есть большие сомнения

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