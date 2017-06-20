Источник: Канунников стал игроком «Спартака»

«Спартак» заключил контракт с форвардом «Рубина» Максимом Канунниковым. Подробности трансфера не сообщаются.

По ранее полученной информации, покупка 25-летнего игрока связана с травмой полузащитника красно-белых Романа Зобнина, который сможет вернуться на поле не ранее весны.

Канунников перешел в «Рубин» из «Амкара» в июле 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 23 встречи, отметившись семью голами и двумя результативными передачами.