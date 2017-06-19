Погба: «Доннарумма скоро будет лучшим в мире. Он заслуживает только уважения»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, который отказался продлевать контракт с итальянским клубом.

Ранее сообщалось, что красно-черные предложили 18-летнему вратарю пятилетнее соглашение с годовым окладом 10 миллионов евро, однако игрок ответил отказом.

«Доннарумма скоро будет лучшим в мире. Он заслуживает только уважения за то, что уже сделал», – написал Погба на своей странице в твиттере.