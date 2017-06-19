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    Погба: «Доннарумма скоро будет лучшим в мире. Он заслуживает только уважения»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, который отказался продлевать контракт с итальянским клубом.

    Ранее сообщалось, что красно-черные предложили 18-летнему вратарю пятилетнее соглашение с годовым окладом 10 миллионов евро, однако игрок ответил отказом.

    «Доннарумма скоро будет лучшим в мире. Он заслуживает только уважения за то, что уже сделал», – написал Погба на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    19.06.2017 23:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 июня 2017, 06:38

      Он ещё ничего особенного не сделал, переоценили похоже как и самого Погбу

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 июня 2017, 00:38

      У него походу переходный возраст начался. Кабы с собой чего не сделал...
      Сильнее надо быть морально. Брал бы пример с Акинфеева! Тот тоже рано начал...

      0
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      Рейтинг: +70

      savdail 20 июня 2017, 00:29

      Что тут обсуждать? Во-первых, не ясно из-за чего сыр-бор. Во-вторых, что нам Доннарумма? Каким он боком к России? Ну ладно бы еще в российском чемпионате это происходило. Правда, Кокорин сдулся. Не о чем посудачить...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 23:56

      Да послушайте! Ну уедет Донарумма в топ-клуб, ну сядет на 1,5 года на скамейку ну посушит сухари, а потом его и в серию Б не захотят брать! Дурачок что ли ? Надо было 2-3 года за милан поиграть, потащить клуб на своей вратарской позиции, что бы именно из-за вратаря клуб стал претендовать на что-то, и только потом уезжать в топ-клуб на то что бы быть основным вратарём!

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 июня 2017, 23:47

      Сами клубы портят игроков, а потом с ними ладить не могут, продлить контракт (про Милан)

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 июня 2017, 23:47

      Уже молодым такие цены ставят, они еще сезон сыграть не могут, а тут уже миллионыыыыыыы.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Mr Abdullaev 19 июня 2017, 23:57

      Действительно это зря.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 июня 2017, 23:46

      Я вот тож не понимаю.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 23:39

      Интересно что он сверхъестественого сделал для Милана чтобы его уважали что за х,," несёт

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