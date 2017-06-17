Гомеш может покинуть «Барселону» ради «МЮ» или «Ювентуса»

Нападающий «Барселоны» Андре Гомеш в летнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб. Футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

Сообщается, что сине-гранатовые готовы отпустить 23-летнего игрока сборной Португалии в другую команду за 35 миллионов евро. За эту сумму «Барселона» приобрела хавбека в прошлом году из «Валенсии».

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Гомеш записал на свой счет три гола и одну результативную передачу в 30 матчах.