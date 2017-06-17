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    Гомеш может покинуть «Барселону» ради «МЮ» или «Ювентуса»

    Нападающий «Барселоны» Андре Гомеш в летнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб. Футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

    Сообщается, что сине-гранатовые готовы отпустить 23-летнего игрока сборной Португалии в другую команду за 35 миллионов евро. За эту сумму «Барселона» приобрела хавбека в прошлом году из «Валенсии».

    В прошедшем сезоне чемпионата Испании Гомеш записал на свой счет три гола и одну результативную передачу в 30 матчах.

    Источник: AS

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    17.06.2017 10:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 июня 2017, 20:04

      да пожалуйста забирайте еще к нему в придачу можем матье отдать!

      0
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      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 17 июня 2017, 12:11

      ПОЛУЗАЩИТНИК!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 17 июня 2017, 12:08

      Не пошел у него первый сезон! наверное после победы на евро перегорел! Он и на самом евро постепенно сдал и присел на банку, правда играл в каждой игре, если не ошибаюсь!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 июня 2017, 11:18

      Дай бог что бы ушел!

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 17 июня 2017, 11:14

      Уходить в МЮ.Проявить себя сможет

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июня 2017, 11:03

      каждый гол по 10 лямов

      0
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 17 июня 2017, 10:56

      Не ради мю , и юве , а ради игровой практики , и потому что барсе не нужен )

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