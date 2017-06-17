«Арсенал» включился в борьбу за Ньянга

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг может продолжить карьеру в АПЛ. Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего сенегальца заинтересован «Эвертон», который предложил красно-черным за игрока 19 миллионов евро.

По информации Hertfordshire Mercury, в борьбу за Ньянга включился и «Арсенал». Лондонцы также готовы приобрести форварда в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Ньянг выступал на правах аренды в «Уотфорде». Игрок провел в АПЛ 16 матчей, забив два гола.