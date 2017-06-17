Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» включился в борьбу за Ньянга

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг может продолжить карьеру в АПЛ. Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего сенегальца заинтересован «Эвертон», который предложил красно-черным за игрока 19 миллионов евро.

    По информации Hertfordshire Mercury, в борьбу за Ньянга включился и «Арсенал». Лондонцы также готовы приобрести форварда в летнее трансферное окно.

    В минувшем сезоне Ньянг выступал на правах аренды в «Уотфорде». Игрок провел в АПЛ 16 матчей, забив два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2017 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 17 июня 2017, 11:38

      Как всегда: ожидания - Мбаппе, Ляказетт. Реальность - Ньянг...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Arsenal-AUH 17 июня 2017, 10:12

      за такую сумму вполне неплохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 июня 2017, 10:11

      Куда ж еще молодым хайпонувшим французам идти ?))) Риторический вопрос.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11