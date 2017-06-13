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    Карпин может возглавить «Арсенал»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал». Сообщается, что специалист является одним из претендентов на данный пост.

    О назначении Карпина может быть объявлено уже в ближайший четверг.

    Напомним, что на данный момент Карпин работает редактором трансляций на телеканале «Матч ТВ».

    Ранее появилась информация, что на пост главного тренера «Арсенала» также претендуют Рашид Рахимов и Миодраг Божович.

    Источник: Р-Спорт

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    13.06.2017 12:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 13 июня 2017, 18:11

      с арсенала после снова возглавить спартак...по стопам оленичева ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 15:57

      В очереди на должность главного тренера в Арсенал стояло 20 тренеров . Хочу дождаться четверга !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июня 2017, 14:02

      Сразу же в первый тур
      В Тулу придёт гламур.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 13 июня 2017, 13:34

      в заголовке сразу нужно писать,что Тулула,а то напридумываешь у себя в голове ерунду всякую)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 июня 2017, 13:14

      В команде невроз будет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 13 июня 2017, 13:02

      Было бы неплохо ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 13 июня 2017, 12:45

      А где Аленичев? Он эту команду со дна поднял, в люди вывел. Ему бы и продолжить.
      Или психологическая травма после Спартака слишком тяжела?

      1
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      ...
      Рейтинг: +249

      selkoka > VSt 13 июня 2017, 12:57

      Аленичев так-то уже в другом клубе работает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1426

      VSt > selkoka 13 июня 2017, 15:22

      Не внимательно слежу ((. А в каком?

      0
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      ...
      Рейтинг: +208

      Александр Став > VSt 13 июня 2017, 16:04

      Енисей возглавил. Тихонов ушёл в Крылья.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1426

      VSt > Александр Став 13 июня 2017, 16:32

      Ок, спасибо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 12:39

      Ну вот, а то всё Тина-Тина...

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 июня 2017, 12:32

      Что то я сомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 июня 2017, 12:15

      А я то сначала ошалел от новости, думал Лондонский Арсенал возглавит ))) Грамотный заголовок

      2
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      Рейтинг: +63

      barca9651 > oyabun 13 июня 2017, 12:25

      так и думал что какой то дурак так напишет

      2
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