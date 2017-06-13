Карпин может возглавить «Арсенал»

с арсенала после снова возглавить спартак...по стопам оленичева ))
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал». Сообщается, что специалист является одним из претендентов на данный пост.
О назначении Карпина может быть объявлено уже в ближайший четверг.
Напомним, что на данный момент Карпин работает редактором трансляций на телеканале «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что на пост главного тренера «Арсенала» также претендуют Рашид Рахимов и Миодраг Божович.