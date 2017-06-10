Источник: «Рубин» предлагал Нобоа контракт с зарплатой 2 миллиона в год, но игрок выбрал «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа до перехода в петербургский клуб мог стать игроком «Рубина».

По информации источника, руководство казанской команды предлагало экс-футболисту «Ростова» контракт на 2 миллиона евро в год плюс бонусы, но в последний момент сине-бело-голубые выдвинули более выгодные условия, на которые эквадорец согласился.

Отметим, что 32-летний полузащитник уже выступал за «Рубин» в период с 2007 по 2011 год.