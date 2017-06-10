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    Источник: «Рубин» предлагал Нобоа контракт с зарплатой 2 миллиона в год, но игрок выбрал «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа до перехода в петербургский клуб мог стать игроком «Рубина».

    По информации источника, руководство казанской команды предлагало экс-футболисту «Ростова» контракт на 2 миллиона евро в год плюс бонусы, но в последний момент сине-бело-голубые выдвинули более выгодные условия, на которые эквадорец согласился.

    Отметим, что 32-летний полузащитник уже выступал за «Рубин» в период с 2007 по 2011 год.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.06.2017 11:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 11 июня 2017, 15:18

      Возможно и жена свою роль сыграла. Она хоть и Казанская, но Москва и Питер у жен футболистов в приоритете.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 11 июня 2017, 00:45

      зря Ноба, зря... затопчут тебя там легионеры, а ты уже свой. Зенит - болото

      0
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      Рейтинг: +10

      ЧоРи-10 11 июня 2017, 00:44

      зря Ноба, зря... затопчут тебя там легионеры, а ты уже свой. Зенит - болото

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 10 июня 2017, 16:09

      Возможность поиграть в "ЛЕ" для него оказалась предпочтительнее .

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 10 июня 2017, 14:54

      прэдателЪ

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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 10 июня 2017, 14:11

      Будет играть, когда рак на горе свиснет, скамейку будет мять своими булками, у сине-бело-ГОЛУБЫХ своих легионеров пруд пруди.!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 июня 2017, 13:54

      Зенит в Европе + лаванда выше,ясен перец!)

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 13:51

      Да хоть бы и не выдвинули. Чего в Рубине ему ловить? Хоть перед пенсией в нормальном клубе поиграет.

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      Рейтинг: +161

      adekvat 10 июня 2017, 13:41

      Кто занимается селекцией в Зените, такое ощущение моя жена, дай денег наберет всякой ерунды потом не знает куда ее деть.

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      Рейтинг: +40

      gosha1989 10 июня 2017, 12:45

      Зенит явно больше платит, это как у всех мне предложил на новой работе больше, я не задумываясь свалю со старой

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