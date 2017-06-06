Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»

17 голов за сезон во Франции - недурно. Кто знает, а вдруг Супермарио вернётся и вновь будет жечь? Впереди ЧМ, у него есть мотивы рвать, чтобы попасть в сборную.
Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщил, что итальянец будет выступать в дортмундской «Боруссии».
Как сообщают СМИ, сегодня, 6 июня, Райолу видели около офиса черно-желтых.
«Да, Балотелли будет играть в «Боруссии», – сказал агент.
В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 28 поединков, записав на свой счет 17 мячей и одну голевую передачу. Его контракт с «Ниццей» истекает в этом месяце.