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    Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»

    Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщил, что итальянец будет выступать в дортмундской «Боруссии».

    Как сообщают СМИ, сегодня, 6 июня, Райолу видели около офиса черно-желтых.

    «Да, Балотелли будет играть в «Боруссии», – сказал агент.

    В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 28 поединков, записав на свой счет 17 мячей и одну голевую передачу. Его контракт с «Ниццей» истекает в этом месяце.

    Источник: Sport1.de

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    06.06.2017 17:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 июня 2017, 13:26

      17 голов за сезон во Франции - недурно. Кто знает, а вдруг Супермарио вернётся и вновь будет жечь? Впереди ЧМ, у него есть мотивы рвать, чтобы попасть в сборную.

      0
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 7 июня 2017, 09:55

      Ну вот, а то Спартак, Спартак....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 июня 2017, 22:27

      Слава Богу что не в Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 6 июня 2017, 20:28

      В Ницце вздохнули с облегчением

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Hemm 6 июня 2017, 20:02

      Это всего лишь Шутка))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Френки_Б 6 июня 2017, 19:34

      пока боруссия(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 19:26

      Сильно рискует Боруссия.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 июня 2017, 19:22

      Ппц...бедная боруссия.

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 6 июня 2017, 18:55

      Тяжко Марио придётся, всё-таки со Смоловым конкурировать.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 июня 2017, 18:46

      Сочувствую Дортмунду. Значит Оба все таки уходит

      2
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