Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщил, что итальянец будет выступать в дортмундской «Боруссии».

Как сообщают СМИ, сегодня, 6 июня, Райолу видели около офиса черно-желтых.

«Да, Балотелли будет играть в «Боруссии», – сказал агент.

В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 28 поединков, записав на свой счет 17 мячей и одну голевую передачу. Его контракт с «Ниццей» истекает в этом месяце.