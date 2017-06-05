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    Ди Мария станет заменой Турана и Иньесты в «Барселоне»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария находится в поле зрения трансферной службы «Барселоны». Испанцы рассматривают его в качестве замены Арда Турану, который близок к переходу в «Арсенал», а также ветерану команды Андресу Иньесте.

    Известно, что на покупке Ди Марии настаивают его партнеры по сборной Аргентины Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

    Источник: Football Espana

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    05.06.2017 07:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      IFK 7 июня 2017, 15:01

      Это еще одно неправильное решение, как игрок в плане техники он хорош, но в центре нужен игрок который хорош в борьбе, и корпус оттеснит соперника, думаю покажет несколько блестящих игр и в лазарете будет его места. Вератти самый оптимальный вариант.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 июня 2017, 20:23

      так он же тоже хрустальный как и Бейл...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 16:31

      Сборной Аргентины нужно наигрывать состав . Почему бы не в Барселоне ?

      2
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      Рейтинг: +10

      Alvarogonsales 5 июня 2017, 16:04

      Ди мария , не стоит переходить туда !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Nykolia 5 июня 2017, 12:29

      Лучше Вератти или Коутинье брать!)

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 5 июня 2017, 10:33

      Никак не центральный хав!!!На его позициях Неймар с Месси!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 июня 2017, 09:32

      Отлично, Ди.....Нормальный и адекватный чел...

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 июня 2017, 08:51

      Надо пользоваться моментом. Самое то, чтобы Реал пожалел о том, что расстался с игроком.

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > bset 5 июня 2017, 09:35

      Уж поверь мне, за Реал сейчас беспокоится не стоит...в команде, которую выстроил Зидан, и так места многим не находится (вспомнить хотя бы Хамеса), плюс свои ребята есть...да и Перес наверняка ещё "звёзд" Зинедину подкинет...так что чего Реалу жалеть?

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 июня 2017, 08:47

      Неееееет

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 июня 2017, 08:40

      Иньесту он не заменит, другого плана игрок. Но неплохой.

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