Ди Мария станет заменой Турана и Иньесты в «Барселоне»

Это еще одно неправильное решение, как игрок в плане техники он хорош, но в центре нужен игрок который хорош в борьбе, и корпус оттеснит соперника, думаю покажет несколько блестящих игр и в лазарете будет его места. Вератти самый оптимальный вариант.
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария находится в поле зрения трансферной службы «Барселоны». Испанцы рассматривают его в качестве замены Арда Турану, который близок к переходу в «Арсенал», а также ветерану команды Андресу Иньесте.
Известно, что на покупке Ди Марии настаивают его партнеры по сборной Аргентины Лионель Месси и Хавьер Маскерано.