Ди Мария станет заменой Турана и Иньесты в «Барселоне»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария находится в поле зрения трансферной службы «Барселоны». Испанцы рассматривают его в качестве замены Арда Турану, который близок к переходу в «Арсенал», а также ветерану команды Андресу Иньесте.

Известно, что на покупке Ди Марии настаивают его партнеры по сборной Аргентины Лионель Месси и Хавьер Маскерано.