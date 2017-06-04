Наингголан – болельщикам «Ювентуса»: «Что теперь скажете?»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан выступил с обращением к болельщикам «Ювентуса» после поражения туринского клуба в финале Лиги чемпионов от «Реала» (1:4)

«Какой прекрасный вечер. Записываю это видео для тех фанатов «Ювентуса», которые оскорбляли меня перед финалом ЛЧ. Хочу показать, что делать так не нужно.

Вы хвастались на протяжении нескольких дней, но что скажете теперь?» – заявил Наингголан.