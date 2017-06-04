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    Наингголан – болельщикам «Ювентуса»: «Что теперь скажете?»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан выступил с обращением к болельщикам «Ювентуса» после поражения туринского клуба в финале Лиги чемпионов от «Реала» (1:4)

    «Какой прекрасный вечер. Записываю это видео для тех фанатов «Ювентуса», которые оскорбляли меня перед финалом ЛЧ. Хочу показать, что делать так не нужно.

    Вы хвастались на протяжении нескольких дней, но что скажете теперь?» – заявил Наингголан.

    Источник: Football Italia

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    04.06.2017 12:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -186

      Protosser 5 июня 2017, 00:02

      А чего ты, петушила, ежишься?)
      Мы скажем, что Юве третий раз подряд взял дубль в стране, и 2-й раз за 3 года играл в финале САМОГО ПРЕСТИЖНОГО КЛУБНОГО ТУРНИРА ПЛАНЕТЫ.
      А что скажешь ты?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 14:20

      зачем же по больному месту то, некрасиво

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 4 июня 2017, 14:18

      Ну скажем, что выиграли серию А, кубок и играли в финале ЛЧ)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 июня 2017, 13:57

      Скажут: иди свою петушиную прическу постриги, чтобы хоть на мужика стать похожим

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 4 июня 2017, 13:20

      С огнем играет парень!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > vanchope34 4 июня 2017, 14:28

      - парень знает и помнит правило бумеранга!, а вы, все - не знаете или не помните!(...будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 июня 2017, 13:08

      А что говорить то?ювентус играл в финале,а где играл он?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 4 июня 2017, 13:05

      Пошла нахуй, сука тайская!

      -1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 4 июня 2017, 12:44

      Скажу что ты Чмо)

      1
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