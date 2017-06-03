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    «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» поборются за полузащитника «Фрайбурга» Филиппа

    Полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп попал в сферу интересов ряда клубов. В числе претендента на игрока называются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм».

    Руководство фрайбургского клуба намерено получить за игрока не меньше 20 миллионов евро. В минувшем сезоне Бундеслиги Филипп провел 25 матчей, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

    Источник: Bild

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    03.06.2017 17:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 июня 2017, 22:04

      И правильно. Сразу резкий скачок за талант в Лигу чемпионов. Если для развития в Лейпциг, если хочется новых ощущений и конкуреции в ТТХ, если мечтает бороться за титул в Дортмунд. Все 3 клуба собирают молодежь, нужнее РБ, хотя ТТХ снова может перетряхнуть состав занявшись точечной распродажей.

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