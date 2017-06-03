«Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» поборются за полузащитника «Фрайбурга» Филиппа

И правильно. Сразу резкий скачок за талант в Лигу чемпионов. Если для развития в Лейпциг, если хочется новых ощущений и конкуреции в ТТХ, если мечтает бороться за титул в Дортмунд. Все 3 клуба собирают молодежь, нужнее РБ, хотя ТТХ снова может перетряхнуть состав занявшись точечной распродажей.
Полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп попал в сферу интересов ряда клубов. В числе претендента на игрока называются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм».
Руководство фрайбургского клуба намерено получить за игрока не меньше 20 миллионов евро. В минувшем сезоне Бундеслиги Филипп провел 25 матчей, забил девять голов и отдал три голевые передачи.