«Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» поборются за полузащитника «Фрайбурга» Филиппа

Полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп попал в сферу интересов ряда клубов. В числе претендента на игрока называются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм».

Руководство фрайбургского клуба намерено получить за игрока не меньше 20 миллионов евро. В минувшем сезоне Бундеслиги Филипп провел 25 матчей, забил девять голов и отдал три голевые передачи.