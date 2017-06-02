«МЮ» оценивает Лаказетта в 50 миллионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» подготовило предложение в адрес «Лиона» о покупке форварда Александра Лаказетта, сообщает L'Equipe. Англичане оценивают нападающего в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о достигнутой договоренности представителей футболиста с «Атлетико». В прошедшем сезоне игрок провел 30 матчей во французской Лиге 1, в которых забил 28 голов и отдал две результативные передачи.