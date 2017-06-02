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    «МЮ» оценивает Лаказетта в 50 миллионов

    Руководство «Манчестер Юнайтед» подготовило предложение в адрес «Лиона» о покупке форварда Александра Лаказетта, сообщает L'Equipe. Англичане оценивают нападающего в 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Стоит отметить, что ранее сообщалось о достигнутой договоренности представителей футболиста с «Атлетико». В прошедшем сезоне игрок провел 30 матчей во французской Лиге 1, в которых забил 28 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 06:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 4 июня 2017, 13:52

      это было очевидно, МЮ делал предложение Гризману, который в свою очередь сказал, что хочет играть с Лаказеттом. В любом случае мы увидим партнеров по сборной в одном клубе скорее всего

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