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    Иванов готов взять Кокорина в «Урал» на перевоспитание

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов взять игроков «Зенита» Олега Шатова и Александра Кокорина в екатеринбургскую команду. По словам Иванова, в клубе смогут перевоспитать футболистов, после чего они вернутся в сборную России.

    «Пригласить Александра Кокорина, чтобы он вернулся в сборную? Тогда и Олега Шатова надо вернуть. Хорошая компания получится. На самом деле Шатов уже перерос уровень «Урала», и я считаю, что Олег должен играть в сборной», — сказал Иванов.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил пять голов в 27 матчах. На счету Шатова – два забитых мяча и шесть результативных передач в 18 играх.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2017 14:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2017, 03:40

      На опыте Смолова и Павлюченко? А что, может и получится, только зарплату им дайте ту же, что в действующих клубах, иначе не согласятся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 мая 2017, 21:14

      на хрена вам дрова эти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2017, 20:40

      забирай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 20:07

      Заплати им зенитовскую зарплату, может и перейдут. Хотя Коку могут и бесплатно отдать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 25 мая 2017, 18:49

      Он умрет там, так как не приспособлен.

      -1
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 25 мая 2017, 17:35

      Давно пора Кокорина в Урал на перевоспитание!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2017, 16:27

      Может каменоломни его исправят?
      Мозги в русло направят.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 15:25

      В каждой шутке есть доля шутки ! Шатова наверное не надо , он уже "перевоспитан" , а вот Кокорина точно нужно в Урал . Пример Смолова перед глазами .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 мая 2017, 15:22

      Шатова, если только на реабилитацию после румына, домой , а Кокорина действительно на перевоспитание,

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 мая 2017, 15:05

      Шатова то конечно назад можно, но вот Кокорина не знаю.

      1
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