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Иванов готов взять Кокорина в «Урал» на перевоспитание

25 мая 2017, 14:54
19

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов взять игроков «Зенита» Олега Шатова и Александра Кокорина в екатеринбургскую команду. По словам Иванова, в клубе смогут перевоспитать футболистов, после чего они вернутся в сборную России.

«Пригласить Александра Кокорина, чтобы он вернулся в сборную? Тогда и Олега Шатова надо вернуть. Хорошая компания получится. На самом деле Шатов уже перерос уровень «Урала», и я считаю, что Олег должен играть в сборной», — сказал Иванов.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил пять голов в 27 матчах. На счету Шатова – два забитых мяча и шесть результативных передач в 18 играх.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Кокорин Александр Шатов Олег
Комментарии (19)
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овертайм
1495713634
бляяяя, бонбандир выдергивает слова из контекста, это было в программе урал третий тайм и там иванов сразу оговорился что это шутка
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МАКАРШВЕД
1495713860
Иванов пошутил в программе третий тайм , Бомбардир пишет как случившейся факт, внимательней надо слушать товарищи !!!
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Alek7183
1495713904
Шатова то конечно назад можно, но вот Кокорина не знаю.
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hevbn 28
1495714978
Шатова, если только на реабилитацию после румына, домой , а Кокорина действительно на перевоспитание,
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dok66
1495715107
В каждой шутке есть доля шутки ! Шатова наверное не надо , он уже "перевоспитан" , а вот Кокорина точно нужно в Урал . Пример Смолова перед глазами .
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subbotaspartak
1495718842
Может каменоломни его исправят? Мозги в русло направят.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1495722942
Давно пора Кокорина в Урал на перевоспитание!!!
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ewgen1986
1495727366
Он умрет там, так как не приспособлен.
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евгений сергеевичч
1495736087
на хрена вам дрова эти
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арейская
1495759212
На опыте Смолова и Павлюченко? А что, может и получится, только зарплату им дайте ту же, что в действующих клубах, иначе не согласятся...
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