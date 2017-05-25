Иванов готов взять Кокорина в «Урал» на перевоспитание

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов взять игроков «Зенита» Олега Шатова и Александра Кокорина в екатеринбургскую команду. По словам Иванова, в клубе смогут перевоспитать футболистов, после чего они вернутся в сборную России.

«Пригласить Александра Кокорина, чтобы он вернулся в сборную? Тогда и Олега Шатова надо вернуть. Хорошая компания получится. На самом деле Шатов уже перерос уровень «Урала», и я считаю, что Олег должен играть в сборной», — сказал Иванов.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил пять голов в 27 матчах. На счету Шатова – два забитых мяча и шесть результативных передач в 18 играх.