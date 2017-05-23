«Реал» объявил о переходе 16-летнего полузащитника «Фламенго» Винисиуса

Да мир сошел сумма , 45 миллионов , за 16 , ну почти 17 летнего игрока , который на данный момент сыграл ОДИН профессиональный матч , вышел на замену на 8 минут .... В следующем году за него платят деньги и.... отдают в аренду на год , в тот же клуб .... То есть в Реале через два года появится вот уже 19-летний парень , за 45 миллионов , но сейчас не факт , что он будет играть и на 5-ть ... Одегарда они хоть за копейки купили , а тут .... НЕТ СЛОВ...
16-летний полузащитник «Фламенго» Винисиус Жуниор официально стал игроком «Реала». Футболист перейдет в стан испанского клуба в 2019 году, когда ему исполнится 18 лет и в Бразилии закончится сезон.
Сообщается, что трансфер может состояться раньше, если стороны придут к подобному соглашению. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой сумма перехода молодого игрока составит 45 миллионов евро.