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    «Реал» объявил о переходе 16-летнего полузащитника «Фламенго» Винисиуса

    16-летний полузащитник «Фламенго» Винисиус Жуниор официально стал игроком «Реала». Футболист перейдет в стан испанского клуба в 2019 году, когда ему исполнится 18 лет и в Бразилии закончится сезон.

    Сообщается, что трансфер может состояться раньше, если стороны придут к подобному соглашению. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой сумма перехода молодого игрока составит 45 миллионов евро.

    Источник: ФК «Реал»

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    23.05.2017 21:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 24 мая 2017, 20:19

      Да мир сошел сумма , 45 миллионов , за 16 , ну почти 17 летнего игрока , который на данный момент сыграл ОДИН профессиональный матч , вышел на замену на 8 минут .... В следующем году за него платят деньги и.... отдают в аренду на год , в тот же клуб .... То есть в Реале через два года появится вот уже 19-летний парень , за 45 миллионов , но сейчас не факт , что он будет играть и на 5-ть ... Одегарда они хоть за копейки купили , а тут .... НЕТ СЛОВ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 мая 2017, 10:04

      То 45, то 61. Игрок то в реальности существует ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 мая 2017, 08:25

      Говорят новый Неймар.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2017, 21:26

      даааааа жизнь уже не будет прежней )))

      1
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