«Реал» объявил о переходе 16-летнего полузащитника «Фламенго» Винисиуса

16-летний полузащитник «Фламенго» Винисиус Жуниор официально стал игроком «Реала». Футболист перейдет в стан испанского клуба в 2019 году, когда ему исполнится 18 лет и в Бразилии закончится сезон.

Сообщается, что трансфер может состояться раньше, если стороны придут к подобному соглашению. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой сумма перехода молодого игрока составит 45 миллионов евро.