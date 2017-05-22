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    Будущее Бердыева в «Ростове» определится после встречи с руководством региона

    Будущее тренера и вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева будет определено в ближайшее время.

    Решение о том, где в итоге окажется специалист, будет во многом зависеть от встречи с руководством региона, которая состоится до конца текущей недели.

    Ранее сообщалось, что в услугах Бердыева заинтересованы «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». Также тренер может сменить Станислава Черчесова в сборной России, если национальная команда неудачно выступит на Кубке конфедераций.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 16:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 мая 2017, 06:38

      Да, кстати...
      С юбилеем Вас Виктор Владимирович!
      Долгих лет жизни!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 23 мая 2017, 06:40

      ,,Бомбардир,,
      тоже мог бы поздравить....

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 мая 2017, 06:26

      Старая истина, если босс увлечен каким то видом спорта,то этот вид и процветает!
      А теперь ,полушутя-полусерьезно,я бы предложил на пост- Виктора Понедельника,
      интеллигентный и умный футболист,наслаждался его игрой,
      он самое то!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 22 мая 2017, 21:16

      «Рубин», «Локомотив» тренеров имеют. А вот Краснодар - очень даже...

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      Рейтинг: +2336

      den161 > paracetamol 23 мая 2017, 07:33

      Как раз таки с Шалимовым вопрос я понял решен - он остается. Большой вопрос с Семеным, по крайней мере разговоров много да и ротенберги там... Рубин думаю маловероятно ни при каких обстоятельствах, учитывая то как от туда ушел КББ

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2017, 19:39

      Коню ясно,что бы играть в еврокубках нужно усиливаться и менять схему игры(а то нас уже вычислили)))

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 мая 2017, 19:38

      Если Бердыев останется! В этом сезоне 2017/18 как минимум будут тройке!

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 22 мая 2017, 18:38

      Последний вариант самый оптимальный

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 мая 2017, 18:21

      Если не удержат-Ростов развалиться как Рубин-поверьте мне

      1
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      Рейтинг: +751

      justozavr > Mahone 23 мая 2017, 09:48

      Рубин не развалился по сути, потому что там есть деньжата

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 мая 2017, 18:16

      Это не было бы так смешно, если бы не было так печально!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 мая 2017, 18:15

      Денег опять не найдут областные, Бердыев уйдет в денежный клуб и потащит за собой лучших игроков Ростова....очень жаль если развалится классный клуб (((

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 мая 2017, 17:42

      Если за год шашкой не научился махать -
      Всё казак, отдыхать.

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