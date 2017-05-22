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Аргентинец Марсело Бьелса стал главным тренером «Лилля». Как сообщается на официальном сайте французского клуба, соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2017/18.
Бьелса уже находится в расположении команды. Во вторник состоится специальная пресс-конференция, на которой новый тренер будет представлен официально.
Напомним, что с 2014 по 2015 год Белса возглавлял «Марсель».
À peine arrivé et déjà au travail. Marcelo #Bielsa scrute actuellement une séance menée par ses adjoints #LOSCUnlimited pic.twitter.com/2YQ10LOTXX— LOSC (@losclive) 22 мая 2017 г.