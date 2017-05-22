Аргентинец Марсело Бьелса стал главным тренером «Лилля». Как сообщается на официальном сайте французского клуба, соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2017/18.

Бьелса уже находится в расположении команды. Во вторник состоится специальная пресс-конференция, на которой новый тренер будет представлен официально.

Напомним, что с 2014 по 2015 год Белса возглавлял «Марсель».