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    Бьелса стал главным тренером «Лилля»

    Аргентинец Марсело Бьелса стал главным тренером «Лилля». Как сообщается на официальном сайте французского клуба, соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2017/18.

    Бьелса уже находится в расположении команды. Во вторник состоится специальная пресс-конференция, на которой новый тренер будет представлен официально.

    Напомним, что с 2014 по 2015 год Белса возглавлял «Марсель».

    Источник: ФК «Лилль»

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    22.05.2017 14:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +64

      bayern06 26 мая 2017, 09:24

      какой красивый фон на тренировочной базе лилля

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:31

      Сейчас ему душевые не понравится и дернет оттуда)

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 мая 2017, 17:53

      Посмотрим продержится ли он там хотя бы до начала сезона.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 22 мая 2017, 15:50

      Всё. Перерыв кончился. Может со второго захода во Франции получится. Лилль то явно скромнее по амбициям, там за путевку в Лигу Европы можно надолго себе память оставить. А так не хватало его, так что рад что вернулся к работе. Столько эмоций ни один тренер не даёт.

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 22 мая 2017, 15:07

      Аргентинский Бердыев

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 22 мая 2017, 14:50

      Марселю будет мстить)))

      0
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