«Челси» установил новый рекорд Премьер-лиги по количеству побед в сезоне

да Сандерленд держался но до конца играют только Чемпионы!!! Красавцы! Не то что при Моуриньо стали Чемпионами досрочно" значит последние игры надо слить... А тут молодцы боролись до самого последнего тура! Лига Чемпионов Ждёт Конте!!!
«Челси» обыграл «Халл Сити» со счетом 5:1 в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. На счету чемпиона 30 побед в сезоне. Это новый рекорд турнира. Синие проиграли пять матчей и еще три свели к ничьей.
Напомним, команда Антонио Конте досрочно завоевала титул в игре 37-го тура, одержав гостевую победу над «Вест Бромвичем».
По завершении встречи на «Стэмфорд Бридж» свою прощальную речь произнес капитан Джон Терри.