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    «Челси» установил новый рекорд Премьер-лиги по количеству побед в сезоне

    «Челси» обыграл «Халл Сити» со счетом 5:1 в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. На счету чемпиона 30 побед в сезоне. Это новый рекорд турнира. Синие проиграли пять матчей и еще три свели к ничьей.

    Напомним, команда Антонио Конте досрочно завоевала титул в игре 37-го тура, одержав гостевую победу над «Вест Бромвичем».

    По завершении встречи на «Стэмфорд Бридж» свою прощальную речь произнес капитан Джон Терри.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 20:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +214

      Yurini 22 мая 2017, 16:59

      да Сандерленд держался но до конца играют только Чемпионы!!! Красавцы! Не то что при Моуриньо стали Чемпионами досрочно" значит последние игры надо слить... А тут молодцы боролись до самого последнего тура! Лига Чемпионов Ждёт Конте!!!

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 21 мая 2017, 21:18

      молодцы ребята. Ещё Абрамович им подкинет.....

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 20:58

      Обыграли в одну калитку , хотя уже были Чемпионами . . В отличие от Спартака !

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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 > dok66 21 мая 2017, 21:02

      А Спартак не обыграл Терек??????

      1
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > Muhammed-666 23 мая 2017, 02:16

      Спартак проиграл арсеналу 3-0, видимо он об этом

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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 21 мая 2017, 20:41

      Они обыграли сандерленд в последнем туре а не халл сити!!!

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      Рейтинг: +13

      marsmag7102 21 мая 2017, 20:32

      Количество ничей и поражений, как у Спартака)

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 21 мая 2017, 20:26

      Красавцы

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