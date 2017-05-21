«Челси» установил новый рекорд Премьер-лиги по количеству побед в сезоне

«Челси» обыграл «Халл Сити» со счетом 5:1 в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. На счету чемпиона 30 побед в сезоне. Это новый рекорд турнира. Синие проиграли пять матчей и еще три свели к ничьей.

Напомним, команда Антонио Конте досрочно завоевала титул в игре 37-го тура, одержав гостевую победу над «Вест Бромвичем».

По завершении встречи на «Стэмфорд Бридж» свою прощальную речь произнес капитан Джон Терри.