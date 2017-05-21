Луческу: «Зенит» попал бы в Лигу чемпионов, если бы не сложные условия в игре с «Тереком»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что его команда сейчас могла бы попасть в Лигу чемпионов. Румынский специалист отметил, что этому помешали неприятные условия в матче с «Тереком». Напомним, в той встрече «Зенит» уступил сопернику со счетом 0:1.

Это был сложный год. У «Зенита» есть команда и игра. Все это обещает нам хорошие перспективы.

Мы оправились от потери ведущих футболистов. Уверен, что «Зенит» попал бы в Лигу чемпионов, если бы не сложные условия в игре с «Тереком», – сказал Луческу.

Напомним, по итогам сезона «Зенит» занял в турнирной таблице третью строчку. На одно очко команду опередил ЦСКА.

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