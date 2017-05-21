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    Луческу: «Зенит» попал бы в Лигу чемпионов, если бы не сложные условия в игре с «Тереком»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что его команда сейчас могла бы попасть в Лигу чемпионов. Румынский специалист отметил, что этому помешали неприятные условия в матче с «Тереком». Напомним, в той встрече «Зенит» уступил сопернику со счетом 0:1.

    Это был сложный год. У «Зенита» есть команда и игра. Все это обещает нам хорошие перспективы.

    Мы оправились от потери ведущих футболистов. Уверен, что «Зенит» попал бы в Лигу чемпионов, если бы не сложные условия в игре с «Тереком», – сказал Луческу.

    Напомним, по итогам сезона «Зенит» занял в турнирной таблице третью строчку. На одно очко команду опередил ЦСКА.

    «Зенит» остался без Лиги чемпионов, «Ростов» – без еврокубков, «Крылья» вылетели в ФНЛ. Итоги 30-го тура РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 17:33
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 22 мая 2017, 11:44

      А чё не сказал, что Зениту в этом матче засчитали гол из офсайда?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 мая 2017, 09:41

      Противно! Одно нытьё! Пусть у Григоряна научится давать интервью и признавать свои ошибки!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 мая 2017, 00:32

      Поплачь о нём,пока он ....не уволен)))

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 22 мая 2017, 00:23

      Если всё так сложно ,то складывай полномочия.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 22:31

      а до терека вы че делали...
      причем тут условия с тереком.
      он мне карпина напоминает - тот тоже какие то тупые отмазки придумывал - то матч рано начинается, то магнитные бури, то мяч слишком круглый...

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 21 мая 2017, 21:29

      Тереку эти условия не помешали выиграть. Цыган жалок...

      2
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      Рейтинг: +160

      виктоша 21 мая 2017, 20:04

      С понтом, это футбол, всяко бывает. Терек вон опять в Самаре сюрприз сделал.

      2
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      Рейтинг: +190

      Konb48 21 мая 2017, 19:53

      Сложная ситуация...он там ныл про поле опять! Сколько можно же еще!

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 21 мая 2017, 18:26

      При чём здесь неприятные условия?
      Они были одинаковы для обоих команд.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 18:20

      В России кроме "дураков и дорог" есть еще третья беда - погодные условия : от + 40 до - 40 . Там , где он тренировал , такого не было. Я удивлен , что он до сих пор не озвучил эту причину фиаско Зенита в этом сезоне .

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