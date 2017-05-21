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  • Луческу: «Зенит» попал бы в Лигу чемпионов, если бы не сложные условия в игре с «Тереком»

Луческу: «Зенит» попал бы в Лигу чемпионов, если бы не сложные условия в игре с «Тереком»

21 мая 2017, 17:33
22

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что его команда сейчас могла бы попасть в Лигу чемпионов. Румынский специалист отметил, что этому помешали неприятные условия в матче с «Тереком». Напомним, в той встрече «Зенит» уступил сопернику со счетом 0:1.

Это был сложный год. У «Зенита» есть команда и игра. Все это обещает нам хорошие перспективы.

Мы оправились от потери ведущих футболистов. Уверен, что «Зенит» попал бы в Лигу чемпионов, если бы не сложные условия в игре с «Тереком», – сказал Луческу.

Напомним, по итогам сезона «Зенит» занял в турнирной таблице третью строчку. На одно очко команду опередил ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (22)
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a-rakhmatov
1495377464
Хватит ныть Плаческу! .....после пожара х... насос...
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fediy2009
1495377598
Артёмка опять без титула...бедняжка
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Диктор
1495377967
А что Терек играл в других условиях?
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bset
1495378108
Если бы все судьи не допускали ошибок, Зенит еще бы очков не досчитался. Так что успокойся. Либо будь мужиком и добивайся результата, либо иди цветочки на пенсии сажай.
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DUMOH
1495378345
Если бы да кабы во рту выросли б грибы
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Zubo
1495379315
Ну вообщем то да, наверное попал бы если бы играли на Петровском, только зачем было проигрывать другие матчи, Краснодару например ( на Кубани ) , Спартаку в Москве ? В матче со Спартаком проваливались в обороне , получили второй гол, чья это вина ? Тренера, извините...
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сасас
1495379831
Зенит попал бы в лч, если бы не гнилуческу
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alp
1495379867
Щас можно пенять на все, но сезон провалил тренер. Очень расчитываю, что АБМ поблагодарит румына за проделанную работу и отправит на заслуженный отдых
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виктоша
1495386264
С понтом, это футбол, всяко бывает. Терек вон опять в Самаре сюрприз сделал.
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DemSerg
1495391393
Тереку эти условия не помешали выиграть. Цыган жалок...
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