РФПЛ. ЦСКА сыграет с «Анжи», «Локомотив» встретится с «Зенитом», «Спартак» едет в гости к «Арсеналу»

Ну что , ЦСКА - в ЛЧ , Краснодар - в ЛЕ . А КС - на вылет .
В воскресенье, 21 мая, пройдет заключительный 30-й тур российской Премьер-лиги. Среди восьми матчей особняком стоят три встречи.
«Арсенал» на своем поле примет досрочного чемпиона РФПЛ «Спартак». «Зенит», ведущий борьбу за второе итоговое место, в гостях сыграет с «Локомотивом». ЦСКА на своем поле примет «Анжи».
Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала)