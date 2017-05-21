РФПЛ. ЦСКА сыграет с «Анжи», «Локомотив» встретится с «Зенитом», «Спартак» едет в гости к «Арсеналу»

В воскресенье, 21 мая, пройдет заключительный 30-й тур российской Премьер-лиги. Среди восьми матчей особняком стоят три встречи.

«Арсенал» на своем поле примет досрочного чемпиона РФПЛ «Спартак». «Зенит», ведущий борьбу за второе итоговое место, в гостях сыграет с «Локомотивом». ЦСКА на своем поле примет «Анжи».

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

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Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

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ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала)

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