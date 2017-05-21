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    РФПЛ. ЦСКА сыграет с «Анжи», «Локомотив» встретится с «Зенитом», «Спартак» едет в гости к «Арсеналу»

    В воскресенье, 21 мая, пройдет заключительный 30-й тур российской Премьер-лиги. Среди восьми матчей особняком стоят три встречи.

    «Арсенал» на своем поле примет досрочного чемпиона РФПЛ «Спартак». «Зенит», ведущий борьбу за второе итоговое место, в гостях сыграет с «Локомотивом». ЦСКА на своем поле примет «Анжи».

    Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 13:35
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 16:51

      Ну что , ЦСКА - в ЛЧ , Краснодар - в ЛЕ . А КС - на вылет .

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 16:43

      Краснодар убил Томь : 5-0 !

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 16:39

      А вот Терек все равно бьется ! 3-0 !

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 16:37

      Дааааааааа , Ростов второй пропустил ! ЛЕ не нужна !

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 16:34

      Краснодар дожимает Томь - 0-4

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 21 мая 2017, 16:28

      Спартак,Ростов вы чё творите? стыдно должно быть

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 16:24

      И где хваленые 72 очка ? 3-0 Арсеналу , это что ?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 16:22

      Терек - второй гол КС . КС похоже уходит в ФНЛ .

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 16:16

      А Ростов пропустил ! 0-1 . Вот заруба серьезная . Оренбург переходит в зону стыков , а Ростов уходит из зоны ЛЕ !

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 16:13

      Томь с пенальти один отыграла . Не сдаются - молодцы.

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