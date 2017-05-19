Кержаков: «В России 140 миллионов президентов клубов и главных тренеров»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поддержал одноклубника Артема Дзюбу, который ранее заявил, что в России люди любят критиковать футболистов, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Кержаков дал понять, что профессия футболиста не так проста, как кажется многим.

«У нас в стране 140 миллионов президентов клубов и главных тренеров. Осуждать намного проще, чем понять и сопереживать. Те, кто огульно критикует, наверное, в чем-то обижены на себя. И за счет негативных эмоций пытаются привлечь внимание к собственной персоне. Я не могу осуждать людей, которые не справились с чем-то в своей профессии – например, врачей или летчиков, – поскольку не понимаю в их деятельности.

А некоторые считают, что футбол – это вышел попинать мяч. Такие обычно говорят, что если бы они в детстве занимались футболом, то сейчас ездили бы на «Бентли». Почему же не пошли, а сейчас работают водителями такси? Это же ваши проблемы – значит, было лень», – сказал Кержаков.

Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Страна у нас такая»