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  • Кержаков: «В России 140 миллионов президентов клубов и главных тренеров»

Кержаков: «В России 140 миллионов президентов клубов и главных тренеров»

19 мая 2017, 18:13
26

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поддержал одноклубника Артема Дзюбу, который ранее заявил, что в России люди любят критиковать футболистов, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Кержаков дал понять, что профессия футболиста не так проста, как кажется многим.

«У нас в стране 140 миллионов президентов клубов и главных тренеров. Осуждать намного проще, чем понять и сопереживать. Те, кто огульно критикует, наверное, в чем-то обижены на себя. И за счет негативных эмоций пытаются привлечь внимание к собственной персоне. Я не могу осуждать людей, которые не справились с чем-то в своей профессии – например, врачей или летчиков, – поскольку не понимаю в их деятельности.

А некоторые считают, что футбол – это вышел попинать мяч. Такие обычно говорят, что если бы они в детстве занимались футболом, то сейчас ездили бы на «Бентли». Почему же не пошли, а сейчас работают водителями такси? Это же ваши проблемы – значит, было лень», – сказал Кержаков.

Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Страна у нас такая»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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nik55
1495207552
если играть вам тяжело-----брось и иди работать на стройку или завод
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dok66
1495207972
Саш , я тебя всегда уважал за твою преданность футболу . А сейчас ты подумал , что сказал ??? Ты когда нибудь спасал жизнь человека в операционной , стоя там по 6-8 часов (причем без замен) ? Или садил самолет на одно шасси , спасая жизнь 150 человек ? И все ваши слова с Дзюбой о пузатых мужиках , сидящих на диване ....- это ваша обиженность , что вас не носят на руках ! А за что ?
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clausmensen
1495208039
Керж теряет уважение на глазах....не надо путать ,Саня,между играть круто и играть как ВЫ- разница ,размером с пропасть! Вы не заслуженно получается свои деньги,и если вам действительно так тяжело,то да ,как nik55 написал, пи*дуйте на завод ,может поднимите промышленность ,раз вы такие одаренные
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Влад-20
1495208317
Саша-кривые ноги.
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BANNIKOV1970
1495208936
из них 135 миллионов терпеть не могут ваш сенит
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OfaZavr
1495209178
Весь день какую то чушь Керж несёт. Был о нём лучшего мнения.
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Atom2020
1495212029
Да когда же ты уже, Кержаков, вместе с Дзюбой и прочими "прямоногими деревьями" поймете, что "пинать мяч" - это не профессия, как бы вам того не хотелось ... и бессмысленно приводить сравнение с врачами и летчиками ... их работа приносит реальную пользу и за гораздо меньшие деньги ... а вы элементарные клоуны, которые делают зрелище ... и то что ваша оплата никак не увязана с вашей деятельностью говорит лишь о дебильной "системе" в российском футболе, а не о ваших выдающихся качествах и уж тем более не о важности вашей "работы" ... вспомни для кого ты "мяч пинаешь" ... а потом рассуждай могут тебя "деревом кривоногим" называть или нет ... это все равно что бездарного актера нельзя назвать бездарным ... он же может обидеться и в ответ назвать зрителей бездарными и не умеющими играть Гамлета и вообще ничего не понимающими в актерском мастерстве ... вот если по-правильному платил бы болельщик тебе своим рублем, а не дядя, который опосредовано гребет деньги из бюджета, газовой трубы и других монополий с тех же болельщиков в виде тарифов ЖКХ, цен в магазинах, налогов и т.д., я бы посмотрел сколько вы с Дзюбой заработали с таким отношением и похеризмом ... и занимались бы вы вообще футболом ... а то присосутся к халявному баблу и корчат из себя пупов земли ...
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raritet
1495213485
Ну тут , вы Александр , как говориться слегка погорячились. Футболисты -это , как ни странно , но в основном, все живущие за пределами России люди. Почему -то они не брезгуют побегать на поле 90 с лишним минут , а на последних минутах матча бегут так же как будто игра только что началась. Это и отличает Вас , непризнанных деятелей кожаного мяча от иностранцев- вы с первых минут ходите по полю как будто что-то там обронили вчера. И даже иногда общаетесь с судьей . Предполагаю , спрашиваете у него , а он случайно не видел что-то , утерянное вами.Само собой и иностранцы, как все люди могут ошибаться . страдают неточностями, но все-таки они честно отрабатывают деньги , выплачеваемые работодателями. Сказать честно, если бы я так играл как Кокорин, Юсупов и еще рад известных деятелей, то мне стыдно было бы подойти за зарплатой. Поэтому вас и критикуют и будут критиковать и провал футбольного дела в России неизбежен. Потому что такой футбол нам НЕ НУЖЕН.
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mialkov
1495215237
Удивил - откровенно! Вроде и книги стал писать, а интеллекта не прибавилось... Найти такое сравнение - действительно ума много не надо. Александр, просто и объективно сравни свою игру, и, скажем, игру нападающего середнячка английской премьер лиги. Он борется и носится на поле осмысленно все 90 минут! А ты? Вот именно ТЫ и тебе подобные вышли "попинать мячик", а не играть в футбол.
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Mr_Digorec
1495218736
Похоже у "игроков" Зенита это коронная фраза: "Ваши проблемы....." Вас че,этому с детства учат?!
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