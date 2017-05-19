Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «В России 140 миллионов президентов клубов и главных тренеров»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поддержал одноклубника Артема Дзюбу, который ранее заявил, что в России люди любят критиковать футболистов, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Кержаков дал понять, что профессия футболиста не так проста, как кажется многим.

    «У нас в стране 140 миллионов президентов клубов и главных тренеров. Осуждать намного проще, чем понять и сопереживать. Те, кто огульно критикует, наверное, в чем-то обижены на себя. И за счет негативных эмоций пытаются привлечь внимание к собственной персоне. Я не могу осуждать людей, которые не справились с чем-то в своей профессии – например, врачей или летчиков, – поскольку не понимаю в их деятельности.

    А некоторые считают, что футбол – это вышел попинать мяч. Такие обычно говорят, что если бы они в детстве занимались футболом, то сейчас ездили бы на «Бентли». Почему же не пошли, а сейчас работают водителями такси? Это же ваши проблемы – значит, было лень», – сказал Кержаков.

    Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Страна у нас такая»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2017 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 20 мая 2017, 10:00

      ......и от силы 5 человек,достойный выходить в футболке сборной)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 мая 2017, 00:36

      Саша! В советское время из детских юношеско-спортивных школ и секций шли (не попадали, а именно - шли!) в большой футбол не лучшие, а те, кто либо был одержим футболом, но таких было подавляющее меньшинство, либо те, кто не собирался учиться дальше. Самые талантливые и составляющие костяк команд, были в большинстве своём из семей "белых воротничков", которым родители позволяли баловаться футболом (по их представлениям!), но уже к старшим классам забирали их из спорта. По крайней мере - так было в Москве. Ну, не было престижным числиться слесарем на каком-то заводе и гробить своё здоровье на футбольных полях за сущие копейки! А потом годам к тридцати оставаться у разбитого корыта!
      И в первые постсоветские годы ничего принципиально не изменилось! Футбольная карьера не становилась престижной, хотя в футболе и стали появляться деньги, но сначала небольшие. Потом деньги хлынули не ручьём, а потоком! Вот только сразу нашлись вредители со своим "лимитом на легионеров", аферисты всех мастей и оттенков. И получилось, что выросла целая плеяда "жирных котов", не желающих совершенствоваться, а стремящихся лишь сидеть на дорогих контрактах благодаря российским паспортам. Зачем свою футбольную карьеру губят или уже погубили те же Рязанцев или Новосельцев? Им играть было негде? Или выгоднее лавку полировать за большие деньги? Последний, кстати, пока играл у Бердыева, был, наверное, самым перспективным центральным защитником в стране. И рассматривался как будущая смена Игнашевичу и братьям Березуцким! Ау, Ваня! Как ты там в Питере? Не надоело свой талант в землю закапывать? С усердием! Лопату дать? Или уже не нужно? Закопал?!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      санек26 19 мая 2017, 22:56

      против Саши никогда ничего не думал (всегда играет с огнем в глазах) но сейчас откровенно не прав люди видят игру и если команда проиграла но билась по игре это одно а когда сливают игру из-за непоняток с тренером или между игроками это уже совсем другой коленкор (болельщики и зрители не причем а им приходится за этими разборками наблюдать) отсюда и негатив

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 мая 2017, 22:18

      Обиженные бомжи начали выступать и плакаться о доле своей трудной и хлебе насущном по очереди. Нет совести у людей. Не знают они доли народной. Поэтому и х...с ними.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +898

      Krics 19 мая 2017, 22:02

      Бомжи вирус подхватили от цыгана, сопли распустили, Керж всегда в адеквате был, не уберегли. Много говорят, на поле надо доказывать. По хорошему Саня , чего добился? Чемпионы Мира из других видов спорта для страны больше, а получают? Так что Санек - это вы таксисты с кокошей и иудой деньжонок полегкому у народа цыганите.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      matvei_72 19 мая 2017, 21:58

      если бы простые работяги работали как играет кержаков и остальные их бы уволили без выходного пособия.А они получают миллионы а какие больничные , вы вспомните...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 19 мая 2017, 21:32

      Похоже у "игроков" Зенита это коронная фраза: "Ваши проблемы....." Вас че,этому с детства учат?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 19 мая 2017, 21:29

      Керж,падаешь в глазах все ниже и ниже....((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 мая 2017, 20:44

      И что толку? А в сборной один пафос и денежные лентяи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 мая 2017, 20:33

      Удивил - откровенно! Вроде и книги стал писать, а интеллекта не прибавилось... Найти такое сравнение - действительно ума много не надо. Александр, просто и объективно сравни свою игру, и, скажем, игру нападающего середнячка английской премьер лиги. Он борется и носится на поле осмысленно все 90 минут! А ты? Вот именно ТЫ и тебе подобные вышли "попинать мячик", а не играть в футбол.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11