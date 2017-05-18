Гнабри близок к переходу в «Хоффенхайм»

Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что 21-летний немец близок к переходу в «Хоффенхайм».

По информации источника, хавбек уже достиг принципиального соглашения с клубом из Зинсхайма.

Напомним, что в услугах футболиста были заинтересованы «Бавария», «РБ Лейпциг», «Наполи» и «Лацио».

В нынешнем сезоне Бундеслиги Гнабри записал на свой счет 11 голов в 26 матчах.