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    Гнабри близок к переходу в «Хоффенхайм»

    Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что 21-летний немец близок к переходу в «Хоффенхайм».

    По информации источника, хавбек уже достиг принципиального соглашения с клубом из Зинсхайма.

    Напомним, что в услугах футболиста были заинтересованы «Бавария», «РБ Лейпциг», «Наполи» и «Лацио».

    В нынешнем сезоне Бундеслиги Гнабри записал на свой счет 11 голов в 26 матчах.

    Источник: Bild

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    18.05.2017 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 мая 2017, 16:02

      Хорошее усиление для Хоффенхайма может быть, но Гнабри очень не стабильный и вообще его можно назвать"всадником без головы" , не уверен ,что он сможет прижиться у Нагельсманна , судя по всему ему больше нравятся такие игроки как Салаи,Вагнер и Крамарич , но так как им играть в еврокубках это по любому будет усиление , по крайней мере обоймы.

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