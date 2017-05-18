Гнабри близок к переходу в «Хоффенхайм»

Хорошее усиление для Хоффенхайма может быть, но Гнабри очень не стабильный и вообще его можно назвать"всадником без головы" , не уверен ,что он сможет прижиться у Нагельсманна , судя по всему ему больше нравятся такие игроки как Салаи,Вагнер и Крамарич , но так как им играть в еврокубках это по любому будет усиление , по крайней мере обоймы.
Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что 21-летний немец близок к переходу в «Хоффенхайм».
По информации источника, хавбек уже достиг принципиального соглашения с клубом из Зинсхайма.
Напомним, что в услугах футболиста были заинтересованы «Бавария», «РБ Лейпциг», «Наполи» и «Лацио».
В нынешнем сезоне Бундеслиги Гнабри записал на свой счет 11 голов в 26 матчах.