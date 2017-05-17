Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Представитель Спаллетти присутствовал на матче «Зенита» и «Краснодара»

    Встречу «Зенита» и «Краснодара» (1:0) в 29-м туре РФПЛ посетил представитель Лучано Спаллетти. Напомним, итальянский специалист возглавляет «Рому».

    Спаллетти уже работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. С ним петербуржский клуб дважды выигрывал чемпионат России.

    Ранее сообщалось, что Мирча Луческу близок к уходу из «Зенита» по окончании сезона. Сейчас команда располагается на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 23:18
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:28

      Неужели "второй раз в одну и ту же воду" . Не понятно , но интересно ! И зачем было уходить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 мая 2017, 09:30

      Так то нормально. Прошел курсы повышения квалификации, теперь можно и обратно, на родное предприятие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2017, 06:59

      мало ли какие терки у них может они до сих пор должны итальянцу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 18 мая 2017, 04:16

      Зенит - команда с атакующим потенциалом и вольным творцом под нападающим. Эту схему начал ломать Спалетти своим приходом, продолжили и остальные, но Боаш ближе всех подходил стилю Зенита. Спалетти же, пускай остается в Италии. Верните прежний Зенит, который, хоть и проигрывал, играл так, что за них было не стыдно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 мая 2017, 03:57

      Намёк понятен, лично я не против...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 18 мая 2017, 02:56

      Рома при нём это мощь. Но всё равно это скорее будет 2й раз на одни и те же грабли. Хаха а может как у Спама - представитель Спаллетти и есть будущий тренер Зенита?))
      Ну а еще как вариант могли и из игроков кого то просматривать. И в Зените и в Краснодаре есть несколько игроков неплохого уровня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 мая 2017, 00:40

      Сколько можно говорить: нужно ценить что есть, оба тренера Зенита после Спалетти были хуже. Рыжий бес вообще просто свалил всё на Халка, Спалетти сделал команду из ничего, а румын не тянет по моему , хотя у него игроки не хуже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 18 мая 2017, 00:26

      Вот бы вернуть Спаллетти... Как было бы здорово! Если бы не Денисов и компания, глядишь, сейчас бы и до финала ЛЧ дошли, и молодежь бы появилась.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11