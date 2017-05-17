Представитель Спаллетти присутствовал на матче «Зенита» и «Краснодара»

Встречу «Зенита» и «Краснодара» (1:0) в 29-м туре РФПЛ посетил представитель Лучано Спаллетти. Напомним, итальянский специалист возглавляет «Рому».

Спаллетти уже работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. С ним петербуржский клуб дважды выигрывал чемпионат России.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу близок к уходу из «Зенита» по окончании сезона. Сейчас команда располагается на третьем месте в турнирной таблице.