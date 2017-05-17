Голы Бруно и Корниленко принесли «Крыльям Советов» три очка в Томске

В матче 29-го тура РФПЛ «Крылья Советов» в гостях обыграли «Томь» со счетом 2:0 благодаря голам в исполнении Джанни Бруно и Сергея Корниленко.

Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.