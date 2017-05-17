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    Голы Бруно и Корниленко принесли «Крыльям Советов» три очка в Томске

    В матче 29-го тура РФПЛ «Крылья Советов» в гостях обыграли «Томь» со счетом 2:0 благодаря голам в исполнении Джанни Бруно и Сергея Корниленко.

    Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 16:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 18 мая 2017, 08:02

      первый гол - продавил!

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 17 мая 2017, 21:46

      Крылышки с победой!!! Без Крыльев Советов будет скучно в РФПЛ!!!!

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 17 мая 2017, 19:05

      с победой!

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      Рейтинг: +281

      serhz 17 мая 2017, 17:14

      Интересно , Спартак не сдаст матч Арсеналу ? - или честно вытащит его за уши из постоянного болота .

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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:07

      Этого стоило ожидать , на тяжелом поле 0-2 в пользу КС !

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