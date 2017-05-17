Голы Бруно и Корниленко принесли «Крыльям Советов» три очка в Томске

первый гол - продавил!
В матче 29-го тура РФПЛ «Крылья Советов» в гостях обыграли «Томь» со счетом 2:0 благодаря голам в исполнении Джанни Бруно и Сергея Корниленко.
Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.
ГЛ! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 29-й тур. #ТомьКрылья 0:1 5' Джанни Бруно @giannibruno9 pic.twitter.com/zucKu0pFyN— РФПЛ (@rfpl) 17 мая 2017 г.
ГЛ! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 29-й тур. #ТомьКрылья 0:2 80' Сергей Корниленко pic.twitter.com/pngEdC0Ytf— РФПЛ (@rfpl) 17 мая 2017 г.