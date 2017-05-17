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    ФНЛ. «Сокол» с минимальным счетом переиграл «Химки»

    В перенесенном матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Сокол» на своем поле одержал минимальную победу над «Химками» – 1:0. Единственный гол в этой встрече в концовке первого тайма забил защитник Андрей Семенов.

    Таким образом, хозяева набрали 39 очков и занимают 18-е место в турнирной таблице. В активе гостей – 49 баллов и 11-я строчка.

    Первенство ФНЛ. 37-й тур

    Сокол (Саратов) – Химки – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Семенов, 44.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 16:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Юный Бармалей 19 мая 2017, 13:21

      Интрига в нижней части таблицы. Только выигрыш Сокола в последнем туре даёт ему шанс выскочить из зоны вылета. Соколы вперёд, к победе!

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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 18 мая 2017, 21:03

      Сокол молодцы!!!

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