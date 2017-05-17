ФНЛ. «Сокол» с минимальным счетом переиграл «Химки»

Интрига в нижней части таблицы. Только выигрыш Сокола в последнем туре даёт ему шанс выскочить из зоны вылета. Соколы вперёд, к победе!
В перенесенном матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Сокол» на своем поле одержал минимальную победу над «Химками» – 1:0. Единственный гол в этой встрече в концовке первого тайма забил защитник Андрей Семенов.
Таким образом, хозяева набрали 39 очков и занимают 18-е место в турнирной таблице. В активе гостей – 49 баллов и 11-я строчка.
Первенство ФНЛ. 37-й тур
Сокол (Саратов) – Химки – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Семенов, 44.