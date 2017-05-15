Бернарду Силва забил сотый гол «Монако» в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва пообещал, что запомнит надолго гол, который он забил в ворота «Лилля» (4:0) в матче 37-го тура чемпионата Франции.

«Мы все работаем для того, чтобы забивать голы. Каждый вносит свой вклад в атаку. Нужно отдать должное и игрокам обороны. Но этот гол, этот момент в нынешнем сезоне я запомню навечно», – приводит слова футболиста A Bola.

Стоит отметить, что этот гол португальца стал для «Монако» сотым в текущем розыгрыше Лиги 1.