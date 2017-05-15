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    Бернарду Силва забил сотый гол «Монако» в чемпионате Франции

    Полузащитник «Монако» Бернарду Силва пообещал, что запомнит надолго гол, который он забил в ворота «Лилля» (4:0) в матче 37-го тура чемпионата Франции.

    «Мы все работаем для того, чтобы забивать голы. Каждый вносит свой вклад в атаку. Нужно отдать должное и игрокам обороны. Но этот гол, этот момент в нынешнем сезоне я запомню навечно», – приводит слова футболиста A Bola.

    Стоит отметить, что этот гол португальца стал для «Монако» сотым в текущем розыгрыше Лиги 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2017 08:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 10:55

      За сезон - 100 ! Для Монако это круто .

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 15 мая 2017, 10:06

      Крутые! заслужили признание!

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