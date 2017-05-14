АПЛ. Гол Руни не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

Хахах, Генич жжот в трансляции "Н'Куду, нкуда, ну зачем" )))
В рамках 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Голами в составе хозяев отличились Виктор Ваньяма и Гарри Кейн. В составе гостей единственный мяч забил Уэйн Руни.
«Тоттенхэм» остался на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» – шестой.
Англия. Премьер-лига. 37-й тур
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:1 (1:0) Текстовая трансляция матча
Голы: 1:0 – Ваньяма, 6; 2:0 – Кейн, 48; 2:1 – Руни, 71.