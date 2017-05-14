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    АПЛ. Гол Руни не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

    В рамках 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Голами в составе хозяев отличились Виктор Ваньяма и Гарри Кейн. В составе гостей единственный мяч забил Уэйн Руни.

    «Тоттенхэм» остался на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» – шестой.

    Англия. Премьер-лига. 37-й тур

    Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:1 (1:0) Текстовая трансляция матча

    Голы: 1:0 – Ваньяма, 6; 2:0 – Кейн, 48; 2:1 – Руни, 71.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 20:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 14 мая 2017, 23:59

      Хахах, Генич жжот в трансляции "Н'Куду, нкуда, ну зачем" )))

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 21:14

      МЮ не тот,6 в лиге,теперь только Лига Европы спасет клуб из ямы

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 14 мая 2017, 20:52

      тотенхем серебряный призёр чемпионата, достойно выступают

      1
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      Рейтинг: 0

      cky3k 14 мая 2017, 20:47

      Ну пипец...((((

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 14 мая 2017, 20:40

      МЮ не выиграй ЛЕ, в след сезоне проебывают ..

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 20:29

      Как я прогнозировал ! П1 с минимальным преимуществом .

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 14 мая 2017, 20:26

      ну Манчестер, навернул ты мою ставку(

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