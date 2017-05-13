Возле стадиона «Локомотив» появилась памятная табличка в честь победы в Кубке России-2016/17

На паровозе возле стадиона «Локомотив» накануне матча 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» была открыта памятная табличка, посвященная победе железнодорожников в завершившемся розыгрыше Кубка России.

В решающей встрече, прошедшей на стадионе «Фишт» в Сочи во вторник, 2 мая, подопечные Юрия Семина оказались сильнее «Урала» (2:0).

Напомним, что «Локомотив» является семикратным обладателем трофея (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017).