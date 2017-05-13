Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Возле стадиона «Локомотив» появилась памятная табличка в честь победы в Кубке России-2016/17

    На паровозе возле стадиона «Локомотив» накануне матча 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» была открыта памятная табличка, посвященная победе железнодорожников в завершившемся розыгрыше Кубка России.

    В решающей встрече, прошедшей на стадионе «Фишт» в Сочи во вторник, 2 мая, подопечные Юрия Семина оказались сильнее «Урала» (2:0).

    Напомним, что «Локомотив» является семикратным обладателем трофея (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017).

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 28 августа 2017, 11:57

      Спартачам тоже стоит сделать такую табличку по чемпионству в 2017. Следующее еще лет 16 ждать придетсяю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 09:14

      Локо с победой в кубке!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11