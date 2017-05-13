Иньеста потерял интерес к финалу Лиги чемпионов

Иньеста великий футболист.Плохого ничего он не сказал.
Ему просто не повезло что играет в одной команде с Месси , и система игры его вынуждал играть на него и оставаться в тени.Он величайший футболист современности.Этого сможет подтвердить все , даже истинные болельщики РЕАЛА.(Я 25 лет болею за РЕАЛ)
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста назвал справедливым состав участников финального матча Лиги чемпионов. Напомним, что в Кардиффе 3 июня сыграют «Реал» и «Ювентус».
«Реал» и «Ювентус» справедливо вышли в финал Лиги чемпионов. Но всегда теряешь интерес, если сам не становишься участником финала», – сказал Иньеста.
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Атлетико», а «Ювентус» был сильнее «Монако».