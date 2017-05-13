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    Иньеста потерял интерес к финалу Лиги чемпионов

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста назвал справедливым состав участников финального матча Лиги чемпионов. Напомним, что в Кардиффе 3 июня сыграют «Реал» и «Ювентус».

    «Реал» и «Ювентус» справедливо вышли в финал Лиги чемпионов. Но всегда теряешь интерес, если сам не становишься участником финала», – сказал Иньеста.

    В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Атлетико», а «Ювентус» был сильнее «Монако».

    Источник: Marca

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    13.05.2017 08:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +617

      nelez 15 мая 2017, 10:02

      Иньеста великий футболист.Плохого ничего он не сказал.
      Ему просто не повезло что играет в одной команде с Месси , и система игры его вынуждал играть на него и оставаться в тени.Он величайший футболист современности.Этого сможет подтвердить все , даже истинные болельщики РЕАЛА.(Я 25 лет болею за РЕАЛ)

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 13 мая 2017, 12:25

      Машина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 13 мая 2017, 12:01

      Никогда Юве не нравился,но в этом финале я за Буффона

      2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter > T 72 13 мая 2017, 12:06

      но в этом сезоне и Юве не совсем типичный.
      извини, не туда нажал к твоему комменту

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 мая 2017, 10:55

      Барселона напоминает мне жирную утку по-осени. Всё может, только далеко не улетит. Перебор высококлассных игроков только мешает. Пора рассыпаться по другим клубам. Дани Алвес ничего не потерял, когда ушёл с Барсы. А возможно и приобретёт Кубок в составе Юве.

      4
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 10:25

      Все правильно,а заголовок тут такой,что нужно посмеяться над легендой футбола.
      Нужно проигрывать достойно,все по делу,молодец,Андрес.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 13 мая 2017, 10:20

      Ну сказал то он все правильно, только заголовок извращает содержание

      6
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 10:15

      Не всегда будешь в финале,нужно уметь и проигрывать!!!!!1

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 13 мая 2017, 10:13

      Клоуны игроки барсы. Только плакать умеют

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Алексей Гозиас 13 мая 2017, 23:18

      А что тут клоунского?

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich 13 мая 2017, 08:44

      Депрессия у парня.

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