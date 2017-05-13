Иньеста потерял интерес к финалу Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста назвал справедливым состав участников финального матча Лиги чемпионов. Напомним, что в Кардиффе 3 июня сыграют «Реал» и «Ювентус».

«Реал» и «Ювентус» справедливо вышли в финал Лиги чемпионов. Но всегда теряешь интерес, если сам не становишься участником финала», – сказал Иньеста.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Атлетико», а «Ювентус» был сильнее «Монако».