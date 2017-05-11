Симеоне не планирует уходить из «Атлетико»

Являясь давним поклонником "Реала" , я с огромным уважением отношусь к Диего Симеоне . Да , не повезло ему , что на пути к ЛигаЧемпионскому Олимпу , за последние четыре года три раза вставал "Реал" ,
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать мадридский клуб.
Напомним, ранее сообщалось, что на аргентинского специалиста претендует «Интер».
«Я не думаю о своих планах на будущее. Стараюсь всегда быть честным и открытым.
В течение пяти лет «Атлетико» был успешен. Команда стала сильнее. Но я не думаю, что моя работа здесь закончена», – сказал Симеоне.