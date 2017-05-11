Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне не планирует уходить из «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать мадридский клуб.

    Напомним, ранее сообщалось, что на аргентинского специалиста претендует «Интер».

    «Я не думаю о своих планах на будущее. Стараюсь всегда быть честным и открытым.

    В течение пяти лет «Атлетико» был успешен. Команда стала сильнее. Но я не думаю, что моя работа здесь закончена», – сказал Симеоне.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2017 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 12 мая 2017, 22:49

      Являясь давним поклонником "Реала" , я с огромным уважением отношусь к Диего Симеоне . Да , не повезло ему , что на пути к ЛигаЧемпионскому Олимпу , за последние четыре года три раза вставал "Реал" ,

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11