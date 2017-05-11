Алвес и Иско претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Иско и защитник «Ювентуса» Дани Алвес являются претендентами на звание лучшего игрока прошедшей недели в Лиге чемпионов. Напомним, что «Ювентус» в ответном полуфинальном матче обыграл «Монако» (2:1) и вышел в финал. Один из голов записал на свой счет Даниэль Алвес.

«Реал» уступил «Атлетико» на той же стадии со счетом 1:2 (первый матч – 3:0), но вышел в финал по сумме двух встреч. Иско забил единственный мяч своей команды в этой игре.