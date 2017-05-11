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    Алвес и Иско претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

    Полузащитник «Реала» Иско и защитник «Ювентуса» Дани Алвес являются претендентами на звание лучшего игрока прошедшей недели в Лиге чемпионов. Напомним, что «Ювентус» в ответном полуфинальном матче обыграл «Монако» (2:1) и вышел в финал. Один из голов записал на свой счет Даниэль Алвес.

    «Реал» уступил «Атлетико» на той же стадии со счетом 1:2 (первый матч – 3:0), но вышел в финал по сумме двух встреч. Иско забил единственный мяч своей команды в этой игре.

    Источник: УЕФА

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    11.05.2017 11:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:19

      Умеет Юве принять, ЯКОБЫ, списанных и стареньких.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 мая 2017, 13:17

      Удивляюсь как босы Барсы не продлили контракт с Алвесом, не имея даже конкретной замены на правый фланг. Юве молодцы, с трансферами они не прогадали,

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 11 мая 2017, 12:43

      Конечно же Алвес. Шикарнейший гол плюс голевая передача. А Иско всего лишь оказался первым на добивании, к тому же его Реал проиграл

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 мая 2017, 12:29

      Я за Алвеса

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 мая 2017, 12:18

      Однозначно Алвес...вторая молодость в Юве к нему пришла

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