Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Линекер – после гола Иско в ворота «Атлетико»: «Чертово правило выездного гола убило еще один матч»

    Английский журналист Гари Линекер во время полуфинала Лиги чемпионов высказался против правила выездного гола в Лиге чемпионов.

    «Возможно, малыш Иско снял все вопросы («Атлетико» – «Реал» – 2:1 (общий счет 2:4) – прим. «Бомбардира»). Чертово правило выездного гола убило еще один матч», – написал экс-игрок «Барселоны» в твиттер.

    Иско также стал первым игроком за три года, забившим «матрасникам» в плей-офф еврокубков. Последним футболистом, поражавшим ворота команды Диего Симеоне на этой стадии был нападающий «Милана» Кака в сезоне-2013/14.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2017 23:04
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 11 мая 2017, 09:01

      О чем спорим? Все равно Буффонище размажет сливочных на Миллениуме!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 11 мая 2017, 05:41

      Правило действительно действует на нервы. А Линикера почему то только комментатором представили, а онтже был и отличным футболистом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 11 мая 2017, 05:23

      Чтобы ты сказал, если бы правило сработало на тебя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 11 мая 2017, 00:10

      согласен
      гол есть гол
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 11 мая 2017, 00:03

      Правило выездного гола можно отменить если назначается дополнттельное время. Как будто бы игра идет на нейтральном поле. А так наверное все справедливо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 мая 2017, 00:01

      Да ... глупое правило .

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 мая 2017, 23:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не выездной гол...А судьи убивают интригу!рЫал с Баварией провел дальше судья.Рыала тут вообще быть не должно!

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 10 мая 2017, 23:43

      О каком выездном голе вы говорите. Выездной гол дает приемушество если общий счет ничья. Тут общий счет 4-2 выездной гол тут непричем

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > nelez 11 мая 2017, 00:02

      Просто после этого гола , забить еще 3 было не реально .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > VikNMar 11 мая 2017, 00:09

      а почему не реально Барса это сделала

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Garrincha58 11 мая 2017, 03:08

      с помощью судей)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz > Snerg 11 мая 2017, 05:01

      Кукареку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Garrincha58 11 мая 2017, 12:13

      Барса другая тема , там был Дениз Айтекин ,А тут Джунейт Чакир. Чакир не продается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 мая 2017, 23:40

      НУ НЕ ЗНАЮ, МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО ПРАВИЛО НАПРАВЛЕНО НА ЗРЕЛИЩНОСТЬ В ФУТБОЛЕ, а то будет выездная команда стоять у своих ворот, потом другая команда тоже будет стоять и что мы увидим когда две команды думают как бы не пропустить, правильно скукоту??? Атлеты сами виноваты что в первом матче ни одного удара в створ ворот не нанесли, разве такая команда заслуживает финал ЛЧ????

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 10 мая 2017, 23:29

      Тоже согласен.
      Что за правило то такое тупое.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11