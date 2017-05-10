Линекер – после гола Иско в ворота «Атлетико»: «Чертово правило выездного гола убило еще один матч»

Английский журналист Гари Линекер во время полуфинала Лиги чемпионов высказался против правила выездного гола в Лиге чемпионов.

«Возможно, малыш Иско снял все вопросы («Атлетико» – «Реал» – 2:1 (общий счет 2:4) – прим. «Бомбардира»). Чертово правило выездного гола убило еще один матч», – написал экс-игрок «Барселоны» в твиттер.

Иско также стал первым игроком за три года, забившим «матрасникам» в плей-офф еврокубков. Последним футболистом, поражавшим ворота команды Диего Симеоне на этой стадии был нападающий «Милана» Кака в сезоне-2013/14.