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    «Атлетико» примет «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов

    В среду, 10 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» попытается взять реванш у «Реала». Напомним, что в первой встрече подопечные Зинедина Зидана были сильнее со счетом 3:0.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 07:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1299

      САНЁК17 10 мая 2017, 19:22

      Реал своего не отпустит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 10 мая 2017, 13:23

      ждем красивой игры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 11:13

      Чего только не происходило в последнее время, но верится с трудом,
      1% даю на выход Атлетико, по моему отличные шансы.

      2
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 10 мая 2017, 11:07

      Достаточно понаблюдать за игрой Марсело и Модрича в первые 15 минут, и можно сделать выводы..

      -1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 мая 2017, 09:35

      Думаю атлетико выиграет, но в финал пройдёт реал.......предположим 2-1)

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 10 мая 2017, 09:28

      атлетико надо сделать 3-0 и потом в серии пенальти пройти в финал!:))

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Черемшанец 10 мая 2017, 10:38

      "Атлетико" не сможет выиграть Мадрид с таким счетом, который бы позволил, комфортно пройти в финал. "Атлетико", сможет выиграть Мадрид, только если он бросит играть всей командой.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 10 мая 2017, 08:54

      Да,Атлетико, скорее всего, ничего не светит

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 10 мая 2017, 08:23

      Финал известен!

      1
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 10 мая 2017, 08:12

      В первой игре Атлетико много пропустил, а то был бы шанс.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 10 мая 2017, 07:39

      Реал-Ювентус, вот это финалище, где будет играть Буфонище, может ему повезёт и он возьмёт ЛЧ?)

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