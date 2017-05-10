«Атлетико» примет «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов

В среду, 10 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» попытается взять реванш у «Реала». Напомним, что в первой встрече подопечные Зинедина Зидана были сильнее со счетом 3:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

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