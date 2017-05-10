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  • «Атлетико» примет «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов

«Атлетико» примет «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов

10 мая 2017, 07:31
12

В среду, 10 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» попытается взять реванш у «Реала». Напомним, что в первой встрече подопечные Зинедина Зидана были сильнее со счетом 3:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Атлетико Реал
Комментарии (12)
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Munez89
1494391150
Реал-Ювентус, вот это финалище, где будет играть Буфонище, может ему повезёт и он возьмёт ЛЧ?)
Ответить
Серега М.
1494393126
В первой игре Атлетико много пропустил, а то был бы шанс.
Ответить
Чеба
1494393793
Финал известен!
Ответить
Urry
1494395685
Да,Атлетико, скорее всего, ничего не светит
Ответить
Черемшанец
1494397708
атлетико надо сделать 3-0 и потом в серии пенальти пройти в финал!:))
Ответить
Lev Aleks
1494398125
Думаю атлетико выиграет, но в финал пройдёт реал.......предположим 2-1)
Ответить
Абу Зейд Небесный
1494403673
Достаточно понаблюдать за игрой Марсело и Модрича в первые 15 минут, и можно сделать выводы..
Ответить
Дядя Серёжа
1494404028
Чего только не происходило в последнее время, но верится с трудом, 1% даю на выход Атлетико, по моему отличные шансы.
Ответить
Хотел же ставить на ничью
1494411809
ждем красивой игры
Ответить
САНЁК17
1494433339
Реал своего не отпустит
Ответить
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