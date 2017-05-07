Глушаков отпраздновал чемпионство «Спартака» вместе с болельщиками перед «Открытие Ареной»

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков отпраздновал досрочное чемпионство московского клуба вместе с болельщиками красно-белых перед стадионом «Открытие Арена».

Ранее Глушаков спел «Боже, «Спартак» храни!», сидя на заборе перед ареной, а также пообещал поцеловать спартаковский ромбик.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

twit text — Feldman (@EvgenyFeldman) 7 мая 2017 г.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это