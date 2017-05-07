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    Глушаков отпраздновал чемпионство «Спартака» вместе с болельщиками перед «Открытие Ареной»

    Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков отпраздновал досрочное чемпионство московского клуба вместе с болельщиками красно-белых перед стадионом «Открытие Арена».

    Ранее Глушаков спел «Боже, «Спартак» храни!», сидя на заборе перед ареной, а также пообещал поцеловать спартаковский ромбик.

    Напомним, «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Twitter

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    07.05.2017 22:37
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 8 мая 2017, 13:24

      Это чемпионство Спартак обязан посвятить Отто Фишеру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 мая 2017, 08:14

      Молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 8 мая 2017, 00:01

      С победой!!!!!!!! Самое гловное не переборщить, Дэн.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2017, 23:31

      Хороший капитан...

      2
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      Рейтинг: +42

      fcsouthampton 7 мая 2017, 23:23

      Настоящий капитан!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 7 мая 2017, 23:21

      Иуда и балабол!!!А мясных поздравляю с чемпионством!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 7 мая 2017, 23:19

      Всех с нашей победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 7 мая 2017, 23:02

      капитанищеееееееееееееееееееееееееееееее.глушитель

      3
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 7 мая 2017, 22:55

      бокал красного шампанского за капитана! спасибо!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Fancyfall 7 мая 2017, 22:58

      Пива! И водки. Шампанское - барышням )

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      Ответить
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall > turist82 7 мая 2017, 23:01

      пиво уже было) а теперь шампанское!
      я всё-таки барышня)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Fancyfall 8 мая 2017, 05:11

      Ох простите мне сударыня мою бестактность ) С победой!

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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 7 мая 2017, 22:54

      Денис - КРАСАВА!!!!!!

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