Глушаков отпраздновал чемпионство «Спартака» вместе с болельщиками перед «Открытие Ареной»

Это чемпионство Спартак обязан посвятить Отто Фишеру.
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков отпраздновал досрочное чемпионство московского клуба вместе с болельщиками красно-белых перед стадионом «Открытие Арена».
Ранее Глушаков спел «Боже, «Спартак» храни!», сидя на заборе перед ареной, а также пообещал поцеловать спартаковский ромбик.
Напомним, «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.
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— Feldman (@EvgenyFeldman) 7 мая 2017 г.
«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это