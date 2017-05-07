Глушаков заявил, что пенальти в ворота «Томи» был назначен верно

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после домашнего матча 27-го тура чемпионата России с «Томью» подчеркнул, что пенальти в ворота соперника был назначен верно.

Напомним, благодаря голу Квинси Промеса с одиннадцатиметрового красно-белые одержали в этой встрече минимальную победу. Для чемпионства команде осталось набрать одно очко.

– Был пенальти или нет?

– Да. Синяк показать?

Следующий матч «Спартак» проведет 13 мая в Перми против «Амкара».