Глушаков заявил, что пенальти в ворота «Томи» был назначен верно

Промес понаставил синяков на жопе глушаку, так глушак теперь готов ими хвастаться, заодно и пенали левые есть чем оправдать.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков после домашнего матча 27-го тура чемпионата России с «Томью» подчеркнул, что пенальти в ворота соперника был назначен верно.
Напомним, благодаря голу Квинси Промеса с одиннадцатиметрового красно-белые одержали в этой встрече минимальную победу. Для чемпионства команде осталось набрать одно очко.
– Был пенальти или нет?
– Да. Синяк показать?
Следующий матч «Спартак» проведет 13 мая в Перми против «Амкара».