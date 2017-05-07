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    Глушаков заявил, что пенальти в ворота «Томи» был назначен верно

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков после домашнего матча 27-го тура чемпионата России с «Томью» подчеркнул, что пенальти в ворота соперника был назначен верно.

    Напомним, благодаря голу Квинси Промеса с одиннадцатиметрового красно-белые одержали в этой встрече минимальную победу. Для чемпионства команде осталось набрать одно очко.

    – Был пенальти или нет?

    – Да. Синяк показать?

    Следующий матч «Спартак» проведет 13 мая в Перми против «Амкара».

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2017 06:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 7 мая 2017, 17:53

      Промес понаставил синяков на жопе глушаку, так глушак теперь готов ими хвастаться, заодно и пенали левые есть чем оправдать.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2017, 12:52

      Генеральный судья Глушаков определил, что пенальти был. И может показать
      синяк на своей жопе.

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2017, 11:47

      Я тоже множество раз посмотрел повторы и уверен-пенальти назначен по делу.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 мая 2017, 10:22

      Судья подсуживал Спартаку об этом говорят даже Спартака болельщики в том числе комментатор( до мозга костей болельщик Спартака). И с Мостовым согласен на 100 %

      3
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      Рейтинг: +76

      takca > MURAD F. A. 7 мая 2017, 11:07

      Комментатор болельщик торгашей а не спартака.А пеналь был 100%.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > takca 7 мая 2017, 12:54

      А торгаши и есть болельщики Спартака.

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 мая 2017, 10:11

      Синяк можно посмотреть, но только если Каррера даст на время просмотра свою туфлю, чтобы можно было сравнить синяк и туфлю)))))

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 07:36

      Не сам же Глушаков поставил пенальти в ворота Томи. Никто не спорит что пенальти был 100%! Когда судьи ставят такие пенальти в ворота других команд и ничего, никто не плачет. А щас одно нытье разведут про чимпионство липовое, Про купленных судей Федуном, Про то как Спартак сольется в ЛЧ, и прочее. Так вот Спартак чемпионом стал не обыграв томь , даже с помощью этого пенальти. Когда зенытики выигрывают за счет судей, и цдка, то это норма, Да?) До ЛЧ еще дожить надо, что что то базарить.) Всем у*банам, захлебнитесь своей желчью! Всех КБ с чемпионством!

      4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Д Альбертини 7 мая 2017, 10:35

      Никто не ноет и чемпионство Спартака не оспаривает....
      В 1962 году КАПИТАН сборной СССР подошёл к судье и сказал, что мяч попал в ворота их соперников не через ворота, а порвав сетку... Гол нашей команде отменили.. Возможно, это стоило нам чемпионства в Чили..
      Я даже не пытаюсь сравнивать честь Игоря Нетто и Дениса Глушакова , важность матча в том и этом случае....
      И даже если у Глушакова "вырвалась" симуляция, если даже он потом пожалел об этом, никто не станет позорить его на фоне Нетто, но "ПОКАЗЫВАТЬ СИНЯКИ"- это вообще позор для капитана чемпионов.....
      Ну, упал, поставили пенальти, забили гол, выиграли матч, досрочно стали чемпионами- ну МОЛЧИ!!!! НЕ ЛЕПИ ГОРБАТОГО НА ВСЮ РОССИЮ!!!! Какие синяки могут быть доказательствами пенальти???)))

      4
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро > семёнычев 7 мая 2017, 12:53

      Глушаков "лепит горбатых" в прессе с завидной регулярностью. Да и ведет себя, порою, не под стать капитану! Имхо!

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Д Альбертини 7 мая 2017, 17:52

      Это не нытье, это ФАКТ. Спартак жидко обосрется в ЛЧ.

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Михаил_Боярский 7 мая 2017, 17:57

      Будем смотреть, Еще чемпионат не закончился даже. Пока рано о чем то говорить

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Д Альбертини 7 мая 2017, 18:34

      А что смотреть. Да я не спорю спартак в этом сезоне сильнее цска и зенита. Но у цска моральное устаревание состава, у зенита вообще бардак творится. Учитывая что спартак не на голову сильнее их и памятуя как цска и зенит провели евро-сезон можно предполагать что предел спартака - 4 место в группе. Без качественного усиления летом, ну а как мы знаем "не едет к нам фалькао бл*ть".

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Михаил_Боярский 7 мая 2017, 19:35

      Родамель конечно к нам не поедет, но руководство клуба обещало тренеру что будет усиление, что выделят деньжат на транферы.

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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 мая 2017, 06:29

      Голливуд нервно курит в сторонке.

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