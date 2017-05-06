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    Гвардиола: «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ по созданию моментов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» со счетом 5:0 в матче 35-го тура чемпионата Англии.

    «Мы забиваем недостаточно много. Цифры не врут, в этом сезоне мы неважно играли в чужой штрафной. Если бы за 20 минут до конца сегодняшнего матча мы вели только в один мяч, то не выиграли бы. Поэтому в перерыве я сказал игрокам, что надо забить еще несколько голов и успокоиться. Быстрый гол помог нам, но важно было забить второй, и Венсан Компани великолепно справился с задачей. После его мяча мы избавились от давления.

    Кроме матча на «Уайт Харт Лейн» (0:2 в седьмом туре – прим. «Бомбардира»), я не помню другой встречи в нынешнем сезоне, в которой мы не создали больше моментов, чем соперник. Можно сделать вывод, что мы – лучшая команда лиги по созданию моментов как дома, так и на выезде», – сказал 46-летний испанец.

    Гвардиола возглавил «Сити» в июле 2016 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: Guardian.com

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    06.05.2017 22:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3

      Joni 8 мая 2017, 10:45

      По игре в пас может скоро станут. А в сторону создания моментов они и не двигаются. Тики-така не предполагает создания многочисленных моментов

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 7 мая 2017, 02:27

      Лучшая команда по упущенным моментам!?Супер! Есть чем гордится. Ещё Барселоне началось - тактика создать 50 моментов и забить несколько, но вот реализаторы в МС попались хуже

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 22:38

      не ну молодцы чё, но кому нужны ваши моменты, голы надо забивать как это делает челси

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