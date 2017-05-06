Гвардиола: «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ по созданию моментов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» со счетом 5:0 в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Мы забиваем недостаточно много. Цифры не врут, в этом сезоне мы неважно играли в чужой штрафной. Если бы за 20 минут до конца сегодняшнего матча мы вели только в один мяч, то не выиграли бы. Поэтому в перерыве я сказал игрокам, что надо забить еще несколько голов и успокоиться. Быстрый гол помог нам, но важно было забить второй, и Венсан Компани великолепно справился с задачей. После его мяча мы избавились от давления.

Кроме матча на «Уайт Харт Лейн» (0:2 в седьмом туре – прим. «Бомбардира»), я не помню другой встречи в нынешнем сезоне, в которой мы не создали больше моментов, чем соперник. Можно сделать вывод, что мы – лучшая команда лиги по созданию моментов как дома, так и на выезде», – сказал 46-летний испанец.

Гвардиола возглавил «Сити» в июле 2016 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.