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    Гаджиев: «ЦСКА был сильнее «Амкара» и победил по делу»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился наблюдениями от домашнего матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2). Специалист подчеркнул, что армейцы одержали заслуженную победу в данной встрече, а его команда допустила много брака.

    «Амкар» проиграл по делу. ЦСКА был сильнее. Те шансы, которые предоставил нам соперник в контратаке, мы использовали плохо. Допустили много брака. Вот и все комментарии», – заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 19:04

      Муслимыч прав. Мотивация у Москвы была посильнее

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 17:06

      цска с победой, теперь все ждут осечки зенита

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