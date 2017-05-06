Гаджиев: «ЦСКА был сильнее «Амкара» и победил по делу»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился наблюдениями от домашнего матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2). Специалист подчеркнул, что армейцы одержали заслуженную победу в данной встрече, а его команда допустила много брака.

«Амкар» проиграл по делу. ЦСКА был сильнее. Те шансы, которые предоставил нам соперник в контратаке, мы использовали плохо. Допустили много брака. Вот и все комментарии», – заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».