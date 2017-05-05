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    «Монако» и «Марсель» хотят арендовать у «Баварии» Саншеша

    Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации источника, «Монако» и «Марсель» планируют арендовать 19-летнего португальца на следующий сезон.

    Ранее сообщалось, что руководство мюнхенского клуба готово отпустить футболиста в другой клуб на временной основе.

    В нынешнем сезоне Саншеш принял участие в 15-ти матчах «Баварии» в Бундеслиге, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

    Источник: beIN SPORTS

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    05.05.2017 01:02
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 5 мая 2017, 07:24

      Ох уж эти Шаншешы и Хамесы....

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