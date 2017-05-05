«Монако» и «Марсель» хотят арендовать у «Баварии» Саншеша

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации источника, «Монако» и «Марсель» планируют арендовать 19-летнего португальца на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенского клуба готово отпустить футболиста в другой клуб на временной основе.

В нынешнем сезоне Саншеш принял участие в 15-ти матчах «Баварии» в Бундеслиге, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.