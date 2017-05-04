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    Байи, Погба, Смоллинг и Джонс вернулись к тренировкам в составе «МЮ»

    Лазарет «Манчестер Юнайтед» постепенно пустеет. В ближайшее время команде смогут помочь сразу несколько ключевых игроков, которые залечили свои травмы.

    Защитник Эрик Байи вернулся к тренировкам в общей группе. Он травмировался в матче английской Премьер-лиги против «Суонси», который закончился со счетом 1:1. Стоит отметить, что Крис Смоллинг и Фил Джонс также приняли участие в тренировочном процессе команды, как и французский полузащитник Поль Погба.

    Источник: BBC

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    04.05.2017 07:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 4 мая 2017, 18:37

      Ну Смоллинга и Джонса стоит ждать разве что через неделю тренировок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 4 мая 2017, 09:35

      Смоллинг это местный Смолов наверное)

      1
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