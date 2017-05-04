Байи, Погба, Смоллинг и Джонс вернулись к тренировкам в составе «МЮ»

Лазарет «Манчестер Юнайтед» постепенно пустеет. В ближайшее время команде смогут помочь сразу несколько ключевых игроков, которые залечили свои травмы.

Защитник Эрик Байи вернулся к тренировкам в общей группе. Он травмировался в матче английской Премьер-лиги против «Суонси», который закончился со счетом 1:1. Стоит отметить, что Крис Смоллинг и Фил Джонс также приняли участие в тренировочном процессе команды, как и французский полузащитник Поль Погба.