Пиоли: «Интеру» необходимо укрепление ключевых позиций»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли признал закономерность поражения в матче с «Наполи», отметив силу соперника, который идет на третей позиции в Серии А. По его словам, миланцы находятся в начале нового этапа своей истории, поэтому фанатам стоит более сдержанно относиться к неудачам команды.

«Сегодня «Наполи» вновь доказал, что у них очень сильная команда. В этой встрече нам следовало действовать точнее и не совершать грубой ошибки перед самым перерывом. Мы предполагали, что во второй половине игры соперник начнет уставать, и создали ряд моментов, но в последнее время нам не хватает точности в реализации в простейших ситуациях.

Увольнение? Я ощущаю поддержку и доверие руководства клуба. Работа продолжается. Меня не радуют последние результаты нашей команды. Еще месяц назад ситуация казалась хорошей, команде необходимо лишь укрепление ключевых позиций.

«Интер» сейчас находится в начале нового этапа, в клуб пришли новые директора, появились новые цели, и сейчас мы закладываем фундамент для строительства чего-то важного», – сказал Пиоли.

Матч 34-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Наполи» закончился со счетом 0:1.