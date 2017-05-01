Нигматуллин поздравил Медведева с рекордом

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поздравил вратаря «Ростова» Никиту Медведева с рекордом, установленным в матче 26-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0).

Напомним, что Медведев побил рекорд Нигматуллина по длительности серии без пропущенных голов.

«Никиту Медведева поздравляю с рекордом!» – написал Нигматуллин в твиттере.

Ранее Нигматуллин заявил, что накроет поляну игрокам «Амкара» в том случае, если они забьют гол в ворота Медведева.