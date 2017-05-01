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    Нигматуллин поздравил Медведева с рекордом

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поздравил вратаря «Ростова» Никиту Медведева с рекордом, установленным в матче 26-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0).

    Напомним, что Медведев побил рекорд Нигматуллина по длительности серии без пропущенных голов.

    «Никиту Медведева поздравляю с рекордом!» – написал Нигматуллин в твиттере.

    Ранее Нигматуллин заявил, что накроет поляну игрокам «Амкара» в том случае, если они забьют гол в ворота Медведева.

    Источник: Twitter

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    01.05.2017 01:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 1 мая 2017, 10:28

      Руслан - вратарь всего детства, наравне с Тольдо! но рекорды не вечны!

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      Рейтинг: +25

      Muzaved 1 мая 2017, 06:32

      Руслан вроде неплохой так парень то...помню его еще с КАМАЗа...но что то он стал последнее время какой то завистливый... нужно было звезду в лоб не ставить

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 1 мая 2017, 01:19

      Какие ядовитые поздравления)

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