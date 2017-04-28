Гвардиола ждет сложную концовку чемпионата Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры с «Манчестер Юнайтед» оценил перспективы своей команды на выход в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. По его словам, в оставшихся матчах его игрокам придется прибавить в реализации голевых моментов.

«Все остается в наших руках, и это очень важно. В каждом оставшемся матче будет битва, как сегодня, тем более учитывая, что у нас низкий процент реализации своих голевых моментов. Чтобы набирать очки, нам придется биться изо всех сил.

С «Лестером» и «Кристал Пэлас» матчи не получатся легкими. Все мы видели, что «Пэлас» сделал на «Энфилде» и «Стэмфорд Бридж». Борьба будет до последней минуты. Но в оставшихся матчах до конца сезона мы намерены играть так же, как и сегодня», – сказал Гвардиола.

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:0.