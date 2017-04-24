Рахимов заявил, что не знает, как относиться к замене судьи на матче «Рубин» – «Терек»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал замену арбитра на матче 25-го тура РФПЛ против «Рубина». Напомним, вместо Сергея Карасева встречу обслужит бригада Евгения Турбина.

«Сложно судить, почему произошла такая замена. Не знаю, как к этому относиться. Видимо, на это были какие-то причины», – сказал специалист.

Встреча состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.