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    Рахимов заявил, что не знает, как относиться к замене судьи на матче «Рубин» – «Терек»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал замену арбитра на матче 25-го тура РФПЛ против «Рубина». Напомним, вместо Сергея Карасева встречу обслужит бригада Евгения Турбина.

    «Сложно судить, почему произошла такая замена. Не знаю, как к этому относиться. Видимо, на это были какие-то причины», – сказал специалист.

    Встреча состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2017 15:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 апреля 2017, 10:12

      Рашид... тебе какая разница? всеравно у тебя нет плана на игру. да и той самой игры тоже нет. просто выпускаешь примерно игроков кто как то смотрелся предедушем матче.нужна схема игры и тактика. а не бросаться на мяч и лупить его

      -1
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      Рейтинг: +3

      Тератрон 24 апреля 2017, 16:17

      В Петербурге Еськов отсудил идеально СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ,все карточки по делу,зря заменили на Карасева.

      -3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Тератрон 25 апреля 2017, 10:09

      ты не смотрел матч или увидел то что хотел а не то что было

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 апреля 2017, 15:57

      Человек вне футбола живет? Матч в Питере отсудил арбитр ужасно, 3 красные карточки. Его сняли с матча ЦСКА - Локомотив, поставили Карасева, а вместо Карасева поставили Турбина на матч Терек - Рубин. Вот тебе и причины.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > bset 24 апреля 2017, 23:54

      вот турбина и поставили бы..ху..усложняют мудрят..

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