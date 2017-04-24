Рахимов заявил, что не знает, как относиться к замене судьи на матче «Рубин» – «Терек»

Рашид... тебе какая разница? всеравно у тебя нет плана на игру. да и той самой игры тоже нет. просто выпускаешь примерно игроков кто как то смотрелся предедушем матче.нужна схема игры и тактика. а не бросаться на мяч и лупить его
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал замену арбитра на матче 25-го тура РФПЛ против «Рубина». Напомним, вместо Сергея Карасева встречу обслужит бригада Евгения Турбина.
«Сложно судить, почему произошла такая замена. Не знаю, как к этому относиться. Видимо, на это были какие-то причины», – сказал специалист.
Встреча состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.