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    Кокорин может пропустить встречу против «Оренбурга»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в преддверии матча 25-го тура РФПЛ против «Оренбурга» тренировался по индивидуальной программе. Сообщается, что игрок получил травму в игре минувшего тура против «Урала» (2:0).

    Таким образом, участие форварда в матче против «Оренбурга» под вопросом. Напомним, из-за дисквалификации предстоящую встречу пропустят футболисты питерского клуба Доменико Кришито и Артем Дзюба.

    Встреча состоится 26 апреля в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.04.2017 14:44
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 25 апреля 2017, 00:44

      Как быть- то теперь, кого выпускать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 24 апреля 2017, 20:53

      Не повезло Оренбургу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 апреля 2017, 20:10

      Эта новость обрушила букмекерский рынок. Ставки на победу питерцев 1:16,5 :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 апреля 2017, 17:21

      Отличная новость
      Молло за полчаса сделал больше, чем Кокорин на полсезона
      Ждём Йоана в основе, ну или Шатова

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 апреля 2017, 16:00

      Невелика потеря. Нужно шанс дать Молло, а то купили француза, а он на банке сидит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 24 апреля 2017, 15:41

      лучше бы всю свою жизнь пропустил , недофутболист , позор просто , зачем такое держать в проф. клубе . Любительский клуб посёлка Таунан вот его уровень !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > mr. Perdony 24 апреля 2017, 16:14

      Вот что тебе сделали футболисты и болелы поселковой команды Таунан что ты отправил к ним этого бездаря?

      2
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      ...
      Рейтинг: +58

      mr. Perdony > Black Giz 25 апреля 2017, 10:03

      там отличные ребята играют , может научат чему )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > mr. Perdony 25 апреля 2017, 16:16

      Я думаю этого кренделя уже никто и ни чему не научит)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      чепушило 24 апреля 2017, 15:19

      Саню Кержакова ждем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 24 апреля 2017, 15:17

      Не велика потеря.

      2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 24 апреля 2017, 15:11

      Шансы Зенита забить возрастают

      7
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 24 апреля 2017, 15:11

      Надо тур отменить, такая потеря

      4
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