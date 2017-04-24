Кокорин может пропустить встречу против «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в преддверии матча 25-го тура РФПЛ против «Оренбурга» тренировался по индивидуальной программе. Сообщается, что игрок получил травму в игре минувшего тура против «Урала» (2:0).

Таким образом, участие форварда в матче против «Оренбурга» под вопросом. Напомним, из-за дисквалификации предстоящую встречу пропустят футболисты питерского клуба Доменико Кришито и Артем Дзюба.

Встреча состоится 26 апреля в 17:00 по московскому времени.