Примера. «Барселона» совершила камбэк в Эль Класико, Месси забил на третьей добавленной минуте

«Реал» в рамках встречи 33-го тура Ла Лиги уступил «Барселоне» – 2:3. В первом тайме отличились Каземиро и Лионель Месси, а в основное время второй половины точными ударами отметились Иван Ракитич и Хамес Родригес. На третьей добавленной минуте Месси принес победу своей команде.
Команда Луиса Энрике набрала 75 очков и сравнялась с лидером чемпионата «Реалом». Мадридский клуб имеет один матч в запасе.
Испания. Примера. 33-й тур
Реал – Барселона – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Каземиро, 27; 1:1 – Месси, 32; 1:2 – Ракитич, 73; 2:2 – Хамес, 86; 2:3 – Месси, 90+3.
Удаление: Рамос, 77 – нет.
Источник: Бомбардир.ру