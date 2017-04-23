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    Примера. «Барселона» совершила камбэк в Эль Класико, Месси забил на третьей добавленной минуте

    «Реал» в рамках встречи 33-го тура Ла Лиги уступил «Барселоне» – 2:3. В первом тайме отличились Каземиро и Лионель Месси, а в основное время второй половины точными ударами отметились Иван Ракитич и Хамес Родригес. На третьей добавленной минуте Месси принес победу своей команде.

    Команда Луиса Энрике набрала 75 очков и сравнялась с лидером чемпионата «Реалом». Мадридский клуб имеет один матч в запасе.

    Испания. Примера. 33-й тур

    Реал – Барселона – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Каземиро, 27; 1:1 – Месси, 32; 1:2 – Ракитич, 73; 2:2 – Хамес, 86; 2:3 – Месси, 90+3.

    Удаление: Рамос, 77 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 23:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2017, 09:11

      надо скачать пересмотреть еще раз по инету вчера хрень какая то

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 апреля 2017, 03:16

      Супер футбол!!! Привет Кандиломе и всем при...расам на СрачТВ!!!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 апреля 2017, 00:21

      Крутой матч! Но, по большому счёту, ничья была бы более справедливым исходом. Реал играл получше Барсы и моментов создал на порядок больше. Но, ничья в целом была бы справедливым исходом. Судья конечно как всегда... Судят оказывается не только у нас коряво, но и в Испании, столько спорных эпизодов в обе стороны, просто тьма... Но, матч был убойный, порадовали.

      0
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 23 апреля 2017, 23:58

      Судья - тот ещё пидрила, но матч в целом был отличный.. Крайне ненавижу Барселону, но игру выдали на 4+.. Интриги больше стало, а это всегда хорошо..

      0
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      Рейтинг: -5

      Benzema 95 23 апреля 2017, 23:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      что скажет теперь пике ска мля судьи люди как и мы все а не роботы Реалу судьи помогают барселона как всегда как бабы ныряют чуть что но бускетс она вообще путанка

      -5
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Benzema 95 24 апреля 2017, 00:25

      С русским очевидно туговато. Хотя вроде телефоны исправляют ошибки в тексте)))

      4
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 23 апреля 2017, 23:52

      давно уже не было таких интересных классико. второй тайм вообще шикардос. на одном дыхании

      3
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      Рейтинг: -5

      Benzema 95 23 апреля 2017, 23:52

      h

      -2
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 23 апреля 2017, 23:51

      ну месю сегодня, конечно, Отлупили знатно =)

      2
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 23 апреля 2017, 23:51

      не, ну сережа, ну не первый день же на поле уже.. ну куда ты прыгаешь?? тем более, в такой игре, когда игра пошла на три результата, оставлять команду в меньшинстве... ну теперь все, лимит ошибок исчерпан, только победы, благо, и с атлетико, и с барселоной уже сыграли во втором круге, значит, просто не оступаться.

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 23 апреля 2017, 23:51

      Месси гений.Если после этого матча Серхи Роберто будет игроком ротации,а не основным - будет полный провал.У него есть тот самый "чемпионский дух",такой рывок на последней минуте это было что-то(чго уже говорить о голе в ворота ПСЖ).Реал явно физически был лучше,что отлично показал отрезок в меньшинстве.Так прижали Барсу,что жалко было смотреть.В целом равный матч.Шикарный футбол.Всех фанов Барсы с победой!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Ronaldinho R10 24 апреля 2017, 00:01

      Мне кажется оба испанских клуба в этом году не фонтан!!! барсу лихорадит, а реал вроде не тот, до сих пор не могу понять почему марсело просто не потянул сержи роберто за руку и все, судья штрафной дает и 2-2. Оба клуба не заслуживают лиги чемпионов в этом сезоне!

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Павел Буре 24 апреля 2017, 00:37

      И те и другие идут с большими провалами в этом сезоне.

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