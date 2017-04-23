Примера. «Барселона» совершила камбэк в Эль Класико, Месси забил на третьей добавленной минуте

«Реал» в рамках встречи 33-го тура Ла Лиги уступил «Барселоне» – 2:3. В первом тайме отличились Каземиро и Лионель Месси, а в основное время второй половины точными ударами отметились Иван Ракитич и Хамес Родригес. На третьей добавленной минуте Месси принес победу своей команде.

Команда Луиса Энрике набрала 75 очков и сравнялась с лидером чемпионата «Реалом». Мадридский клуб имеет один матч в запасе.

Испания. Примера. 33-й тур

Реал – Барселона – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Каземиро, 27; 1:1 – Месси, 32; 1:2 – Ракитич, 73; 2:2 – Хамес, 86; 2:3 – Месси, 90+3.

Удаление: Рамос, 77 – нет.

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