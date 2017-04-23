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  • Примера. «Барселона» совершила камбэк в Эль Класико, Месси забил на третьей добавленной минуте

Примера. «Барселона» совершила камбэк в Эль Класико, Месси забил на третьей добавленной минуте

23 апреля 2017, 23:43
22

«Реал» в рамках встречи 33-го тура Ла Лиги уступил «Барселоне» – 2:3. В первом тайме отличились Каземиро и Лионель Месси, а в основное время второй половины точными ударами отметились Иван Ракитич и Хамес Родригес. На третьей добавленной минуте Месси принес победу своей команде.

Команда Луиса Энрике набрала 75 очков и сравнялась с лидером чемпионата «Реалом». Мадридский клуб имеет один матч в запасе.

Испания. Примера. 33-й тур

Реал – Барселона – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Каземиро, 27; 1:1 – Месси, 32; 1:2 – Ракитич, 73; 2:2 – Хамес, 86; 2:3 – Месси, 90+3.

Удаление: Рамос, 77 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (22)
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Andrering87
1492980281
Тока судья не поставил пенальти чистый в ворота барсы....
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Atom2020
1492980421
Шикарный матч ... и неважно, кто победил ...
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DZHEK_VOROBEY1987
1492980451
Барселона красавцы!
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Ronaldinho R10
1492980660
Месси гений.Если после этого матча Серхи Роберто будет игроком ротации,а не основным - будет полный провал.У него есть тот самый "чемпионский дух",такой рывок на последней минуте это было что-то(чго уже говорить о голе в ворота ПСЖ).Реал явно физически был лучше,что отлично показал отрезок в меньшинстве.Так прижали Барсу,что жалко было смотреть.В целом равный матч.Шикарный футбол.Всех фанов Барсы с победой!
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JI e x a
1492980680
ну месю сегодня, конечно, Отлупили знатно =)
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Benzema 95
1492980767
h
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JI e x a
1492980777
давно уже не было таких интересных классико. второй тайм вообще шикардос. на одном дыхании
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Benzema 95
1492980904
что скажет теперь пике ска мля судьи люди как и мы все а не роботы Реалу судьи помогают барселона как всегда как бабы ныряют чуть что но бускетс она вообще путанка
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Абу Зейд Небесный
1492981128
Судья - тот ещё пидрила, но матч в целом был отличный.. Крайне ненавижу Барселону, но игру выдали на 4+.. Интриги больше стало, а это всегда хорошо..
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ivanthebest
1492982514
Крутой матч! Но, по большому счёту, ничья была бы более справедливым исходом. Реал играл получше Барсы и моментов создал на порядок больше. Но, ничья в целом была бы справедливым исходом. Судья конечно как всегда... Судят оказывается не только у нас коряво, но и в Испании, столько спорных эпизодов в обе стороны, просто тьма... Но, матч был убойный, порадовали.
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